L’indiscrezione: una nuova moschea a Borgio Verezzi. Ma il sindaco smentisce: “Per ora nessun segnale concreto”

Borgio Verezzi. Si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile realizzazione di una nuova moschea a Borgio Verezzi.

Un’ipotesi che, negli ultimi giorni, sta circolando in tutto il paese ma che, per ora, non ha trovato conferme ufficiali. “Voci“, quindi, che tuttavia sarebbero state captate sia dal sindaco Renato Dacquino, ma anche da alcuni membri della minoranza di Borgio, contattati dalla nostra redazione.

L‘argomento, ovviamente, è di quelli destinati a far discutere la comunità. Come detto, in questa fase non vi è ancora alcuna conferma o smentita ufficiale, ma solo indiscrezioni.

“Al momento – ha fatto sapere il primo cittadino di Borgio a IVG -, non so assolutamente nulla, è una voce che gira ma non ho notizia di segnali concreti in questo senso, almeno per ora. Come sindaco, cerco di presidiare la situazione con buon senso, ma ad oggi non ho ricevuto alcuna notizia ufficiale”.

Tra le sedi più accreditate ad ospitare la nuova moschea, vi sarebbe l’ex Bar Azalea, in via Giacomo Matteotti, chiuso da oltre un anno. Al momento, tuttavia, si tratta solo di un’ipotesi.