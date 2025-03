L’indagine su Toti e Giampedrone, le intercettazioni dell’imprenditore balneare: “Gli ho sempre dato lo stagionale gratis”

Liguria. Secondo gli investigatori della guardia di finanza il rapporto di lavoro tra l’imprenditore balneare di Ameglia Davide Marselli e la Regione Liguria era fittizio, “solo sulla carta”.

E’ quanto emerge dalle carte dell’indagine depositate dalle fiamme gialle alla pm Elisa Loris che ipotizza per Marselli, Giovanni Toti e Giacomo Giampedrone il reato di truffa allo Stato. I militari delle Fiamme gialle sono partiti da alcune intercettazioni, una in particolare che risale al 25 febbraio del 2021, dove Marselli si sfogava con l’ex capo di gabinetto di Toti Matteo Cozzani (finito anche lui ai domiciliari il 7 maggio nella maxi inchiesta sulla corruzione e indagato in un’inchiesta parallela dalla Procura della Spezia). Marselli in sostanza lamentava di ricevere troppo poco da Giampedrone rispetto ad altri collaboratori politici.

“Cinquecento euro al mese non è che mi cambiano la vita…anzi, quelli che prendevo… ce ne ho messi sempre di più – diceva – perché se vai a vedere tutto quello che ho fatto, feste, cene, ma da questo qua non ho mai avuto un c…“. E ancora: “Non ho mai chiesto niente in 7 anni” diceva “Però pensavo che da questa mandata un ricono … un riconoscimento giusto anche per quello che ho fatto pensavo di meritarlo, tutto qua! … niente di … niente di … di più hai capito?”

Secondo i finanzieri il riferimento è a Giampedrone che aveva assunto l’amico con un contratto co.co.co prima e poi a tempo determinato nella segreteria politica, pagandolo con i soldi pubblici. “Sia a Giovanni (Toti, ndr) che a Giacomo gli ho sempre dato lo stagionale gratis tutti gli anni, per sette, otto anni… quasi manco mai fatti pagare quando vengono a mangiare...”, spiegava sempre al telefono Marselli.

“Il tenore della conversazione – scrivono i finanzieri – dà tutta l’evidenza d’un rapporto di lavoro solo sulla carta, ma inesistente nella sostanza. Mai un solo passaggio circa l’operosità della prestazione o sull’eventuale peso della consulenza professionale da fornire, una battuta o un aneddoto sulle trattazioni che (Marselli, ndr) sta seguendo. L’unica prestazione d’opera che appare eseguita dal Marselli è data dai servizi balneari e del ristorante da lui forniti a Giovanni Toti, Giacomo Raul Giampedrone e ad altri soggetti facenti parte del gruppo politico”.

Quando il 7 maggio dell’anno scorso i finanzieri hanno arrestato Giovanni Toti, sono andati in Regione e hanno ascoltato, tra gli altri, il direttore generale dell’ente Nicola Poggi, direttore generale che ha spiegato: “Non ricordo di aver conosciuto il signor Davide Marselli, di cui non ricordavo neppure il nome. Ho appreso in questo momento che fa parte dello staff dell’assessore Giampedrone”.

Nelle successive audizioni sono stati sentiti altri dipendenti della segreteria dell’assessore – che era il titolare delle Infrastrutture fino a luglio di quest’anno mentre oggi è assessore alla protezione civile della giunta Bucci – e alcuni ex dipendenti dello stabilimento balneare di proprietà di Marselli. Poi, qualche settimana fa, il fascicolo è stato trasferito per competenza alla procura di Genova e affidato dal procuratore Piacente ad pm Andrea Ranalli.

Dopo le prime reazioni di ieri da parte degli interessati (che hanno inviato note o commentato tramite i loro legali assicurando che le accuse sono infondate e i contratti perfettamente legittimi), Giampedrone questa mattina, sollecitato dai cronisti che lo attendevano in consiglio regionale ha ribadito di essere assolutamente tranquillo: “Non ho ancora le carte, quindi non entro nel merito e non mi esprimo – ha detto – Ho appreso dalla stampa della notizia e questa mattina ho conferito l’incarico all’avvocato Pellegrini. Ringrazio il presidente Bucci che ho sentito ieri e mi ha confermato la sua fiducia“.