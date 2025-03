Liguria nella morsa del maltempo: peggioramento dal pomeriggio e inizio settimana all’insegna della pioggia

Liguria. Dopo giorni di tempo soleggiato, in Liguria tornano pioggia e maltempo, e non è escluso che possa arrivare un avviso di allerta.

L’arrivo di una perturbazione atlantica determina infatti l’instaurarsi di un flusso umido meridionale per la giornata di domenica, che porterà già dal pomeriggio precipitazioni diffuse su tutta la regione. La situazione peggiorerà tra domenica e lunedì, a partire dalla serata, con possibili rovesci o temporali anche di media intensità.

Lo scenario, fa sapere Arpal, “è ancora incerto”, ma nella giornata di domenica verrà effettuata una nuova valutazione sulla base delle nuove uscite modellistiche. È possibile dunque che sulla base delle previsioni la protezione civile regionale, in accordo con Arpal, decida di emettere un avviso di allerta.

Sono infatti previste per domenica cumulate significative su tutta la regione, in particolare sull’entroterra di Savona e sul genovesato, e c’è una probabilità, seppur bassa, di temporali forti con possibili allagamenti. In serata possibili spolverate di neve oltre gli 800- 1000 metri nell’entroterra occidentale al confine col Piemonte. Venti forti (50-60 km/h) da NordEst e mare molto mosso.

Difficile dire già oggi come evolverà la situazione lunedì, proprio per l’incertezza dei modelli, ma il maltempo dovrebbe restare sulla regione per qualche giorno.