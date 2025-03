Lezioni di biologia e passeggiate sulla spiaggia: i bambini di Laigueglia imparano a conoscere il mare

Laigueglia. Una settimana dedicata a conoscere e imparare a guardare il mare con nuovi occhi. Da lunedì a mercoledì, letteralmente con il bello e il cattivo tempo, le classi della scuola dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado di Laigueglia hanno partecipato a lezioni di biologia e alla passeggiata sulla spiaggia per il progetto di educazione ambientale promosso dal Comune e curato dall’associazione Informare. Dopo le lezioni in aula, con il laboratorio sensoriale, le classi hanno potuto approfondire le nozioni apprese tra i banchi accompagnati da biologi marini e istruttori subacquei, imparando a guardare ciò che di più e meno bello si incontra sulla spiaggia, e a rispettare tutte le forme di vita.

A salutare gli alunni anche il sindaco Giorgio Manfredi: “È sempre entusiasmante poter accompagnare i più piccoli in un percorso di avvicinamento all’ambiente marino: il lavoro di Informare con le scuole, che prosegue dallo scorso autunno, è fondamentale per offrire un nuovo sguardo sul mare, permettendo di imparare a conoscerlo oltre la superficie, e così di sviluppare una coscienza ambientale a cui noi, generazioni precedenti, purtroppo non sempre siamo stati abituati. Tutelare il mare per una cittadina come Laigueglia è oggi fondamentale: occasioni come queste lezioni sulla spiaggia sono preziose per imparare a leggere la grande ricchezza che abbiamo”.

“La raccolta dati sulla spiaggia avviene secondo precise regole e protocolli che abbiamo introdotto – spiega la biologa Monica Previati –abbiamo potuto osservare diverse conchiglie bucate, e capirne l’origine, e poi ossi di seppia, e persino delle strutture cartilaginee, le cosiddette ‘scarpette di Venere’, che appartengono a un mollusco, Cymbuliaperonii, che vive in mare aperto. Si è rivelato molto interessante uno spiaggiamento di diversi animali planctonici, in forma gelatinosa. Abbiamo quindi affrontato il tema delle correnti, approfondendo così qualche nozione sulla morfologia del fondale di Laigueglia”.

Tra gli scopi del progetto didattico c’è rafforzare e ricostruire il rapporto affettivo con i luoghi della vita quotidiana. La spiaggia è uno di questi: guardare l’ambiente marino osservando fauna e flora con una nuova prospettiva permette anche di rendersi conto dei danni prodotti da ciò che naturale non è, come l’inquinamento. “L’obiettivo è di rendere i bambini consapevoli della realtà che li circonda – spiega l’associazione Informare – così che diventino non solo attenti ascoltatori del proprio mondo interno, ma siano anche capaci di volgere lo sguardo verso la natura intorno e di mettere in atto comportamenti per la sua salvaguardia”.

In occasione delle uscite didattiche di questi giorni si è inoltre riunito a Laigueglia il comitato Eco-Schools, iniziativa cui la scuola secondaria di primo grado aderisce. Il programma Eco-Schools insegna agli studenti a comportarsi in maniera sostenibile puntando all’educazione dei più giovani per cambiare la società. Alla riunione hanno partecipato gli operatori di Informare, raccogliendo lo specifico interesse dei ragazzi nei confronti del Muds, il sistema di depurazione naturale sottomarino utilizzato dalla città.

Il prossimo appuntamento con il mare coinvolgerà gli alunni di tutta la scuola di Laigueglia nella simbolica Giornata del mare e della cultura marinara l’11 aprile.

Le iniziative si svolgono nell’ambito del programma di eventi della MISSIONE 1 COMPONENTE 3 INTERVENTO 2.1 Attrattività dei borghi storici – Progetto Locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a cultural brand”.