L’equazione Millesimo: Facello + Villar = quantità + qualità: “Siamo forti e diamo l’anima”

Una domenica che alza esponenzialmente le quotazioni vittoria finale del Millesimo. La vittoria contro il Pontelungo (2 a 0) e il contemporaneo pareggio 0 a 0 della Carcarese contro il Little Club James regalano un lunedì a +3 sui rivali alla formazione giallorossa. Un incremento del vantaggio arrivato in un turno sulla carta sfavorevole ai giallorossi. La prossima settimana, invece, si prospetta un fine settimana più duro per la Carcarese, che deve battere la Sestrese per potersi giocare le sue carte nello scontro diretto qualora il Millesimo vincesse proprio contro il Little Club.