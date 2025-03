Le studentesse del Boselli Alberti a Bra per le Olimpiadi della Cultura e del Talento

Savona. L’ 8 marzo 2025, la città di Bra ha ospitato un evento straordinario che ha coinvolto una serie di giovani menti brillanti in una competizione culturale senza precedenti: le Olimpiadi della Cultura e del Talento. L’evento, pensato per celebrare l’impegno e la passione degli studenti, ha visto protagonista un gruppo di studentesse della classe 4CSCCP e 3FSCOG, provenienti dall’Istituto che offre indirizzi in Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria, e Operatore Grafico Ipermediale.

Queste giovani talentuose, appartenenti a corsi orientati all’innovazione, alla grafica e alla comunicazione visiva, si sono sfidate in prove che hanno messo alla prova non solo le loro competenze teoriche, ma anche la loro capacità di affrontare argomenti complessi con intelligenza e creatività. Le discipline trattate sono state variegate e di grande spessore, rispecchiando la vastità della conoscenza che oggi è richiesta in un mondo sempre più interconnesso e dinamico.

Le studentesse hanno partecipato con entusiasmo e determinazione a diverse prove. La prova di Arte, che ha mescolato storia dell’arte, cinema e fotografia, ha visto le partecipanti riflettere sulle grandi opere artistiche, analizzando le influenze reciproche tra diverse forme di espressione visiva. In particolare, hanno esplorato l’evoluzione della comunicazione visiva attraverso le epoche e le innovazioni tecnologiche, in un parallelo tra arte e nuovi media.

La prova di Economia ha testato la capacità delle studentesse di comprendere e rispondere a tematiche economiche globali, come la gestione delle risorse e l’analisi dei mercati, mentre la prova di Politica e Istituzioni ha sfidato le partecipanti ad analizzare e riflettere sulle strutture politiche italiane e internazionali. Una parte significativa della competizione ha riguardato anche l’Attualità Italiana e Internazionale, con domande su eventi recenti e temi di grande rilevanza globale, spingendo le studentesse ad aggiornarsi sulle dinamiche socio-politiche.

Il settore delle Scienze ha poi richiesto una comprensione delle scoperte scientifiche più recenti, con particolare attenzione alla loro applicazione pratica nel nostro quotidiano, mentre la prova di Letteratura Italiana e Internazionale, svolta in italiano e in inglese, ha rappresentato una sfida linguistica e culturale, testando la conoscenza delle opere più significative in entrambe le lingue.

Non sono mancate le sfide più artistiche e performative: la prova musicale ha dato spazio alla creatività e al talento nell’interpretazione di brani musicali, testando le abilità delle studentesse nel campo delle arti sonore e della comunicazione attraverso la musica. Infine, la prova di Storia, Geografia e Mondiale ha richiesto alle partecipanti una solida preparazione sulla storia del mondo, la geografia e le dinamiche geopolitiche, cruciali per una comprensione completa delle interconnessioni globali.

Il coinvolgimento delle studentesse nelle diverse discipline ha rappresentato un perfetto esempio di come la cultura e il talento siano interconnessi in ogni aspetto della vita moderna. Le Olimpiadi della Cultura e del Talento hanno offerto a queste giovani menti un’opportunità unica per mettersi alla prova, dimostrando non solo il valore delle loro conoscenze ma anche la passione che nutrono per il futuro della comunicazione e del design.

Il successo dell’evento di Bra non è solo il risultato di un’intensa preparazione, ma anche di un impegno concreto da parte degli studenti nel promuovere la cultura, l’arte e la conoscenza, come strumenti fondamentali per una società in continua evoluzione. In questo contesto, le studentesse della classe 4CSCCP e 3FSCOG si sono distinte come vere protagoniste di un cambiamento positivo e stimolante per il futuro.