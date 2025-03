Le classi dell’istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci al Muro della Memoria di Prà

Savona. Nei giorni scorsi, gli studenti dell’istruzione professionale dell’istituto secondario superiore Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona hanno vissuto una giornata intensa e carica di significato.

In particolare le classi dell’indirizzo Operatore Grafico Ipermediale hanno preso parte alla cerimonia del Muro della Memoria di Prà, promossa da Libera Genova. L’evento di quest’anno ha segnato un momento speciale con l’inaugurazione delle piastrelle dedicate alle vittime innocenti minorenni di mafia, tra cui quella in memoria di Provvidenza Greco, morta dopo quattro anni per le ferite riportate nella strage di Portella della ginestra.

Come da tradizione, per ogni classe delle superiori sono stati scelti degli studenti di alcune classi a rappresentarla, i quali hanno avuto l’onore e il compito di leggere alcuni nomi delle giovani vittime, rendendo così omaggio alla loro memoria. Un momento solenne che ha coinvolto emotivamente i presenti, sottolineando l’importanza del ricordo e della consapevolezza storica tra le nuove generazioni.

“Partecipare a questa iniziativa è stata un’esperienza toccante. Dare voce a chi non può più parlare è un atto di responsabilità e di rispetto”, hanno dichiarato alcuni degli studenti coinvolti.

La presenza degli alunni dell’istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci ha testimoniato l’impegno della scuola nel promuovere la memoria storica e la legalità, valori fondamentali per costruire un futuro migliore. Un contributo prezioso che ha reso l’evento ancora più significativo, nella speranza che il sacrificio delle giovani vittime non venga mai dimenticato.