Il Celle Varazze vola in campionato, battuto 2-0 l’Arenzano. Pisano: “Rendiamo facile il difficile, ora rimaniamo focalizzati sull’obiettivo”

Celle Varazze. Continua a gonfie vele il campionato del Celle Varazze di Pisano. Un netto 2 a 0 contro l’Arenzano che mantiene la distanza di quattro punti dal Rivasamba in seconda posizione. I gol di De Benedetti e di Akkari all’ultimo respiro portano tre punti pesantissimi alla formazione dell’ex Pietra Ligure, in un momento della stagione dove ogni punto perso e guadagnato possono fare la differenza.

Mancano solamente cinque partite alla fine di questa stagione di Eccellenza. La matematica non gioca ancora un ruolo cruciale, ma probabilmente senza incredibili colpi di scena, si contenderanno il titolo Rivasamba e Celle Varazze. C’è un forte distacco tra le prime due e la terza posizione: Celle Varazze 59, Rivasamba 55 e seguono Pietra a 45, Bogliasco 39 e Taggia 38. Con questo distacco, il Rivasamba passerebbe subito ai playoff nazionali per la Serie D, essendo che con un distacco di 7 punti dalla terza posizione si oltrepassano le fasi regionali.

Partita molto ben amministrata dalla squadra di casa che, insieme ai due gol, si sommano due legni colpiti da Sassari, uno per tempo. L’Arenzano non è comunque rimasto spettatore, esprimendo soprattutto nel primo tempo il suo gioco e rendendosi pericoloso. Poi il vero cambio passo nel secondo, dove alcuni accorgimenti tra giocatori e panchina hanno fatto decollare la prestazione della squadra.

Adesso il delicato turno di mercoledì contro il Pietra Ligure in trasferta, da dove passerà tanto di questo fine campionato e non solo. Poi la final four con S.F. Loano, Voltrese, Genova Calcio e Athletic Club. Il Rivasamba avrà Golfo Paradiso, Baiardo, Molassana, Arenzano e Pietra all’ultima giornata che potrebbe decidere proprio la situazione playoff ma, in generale, è un calendario più agevole sulla carta rispetto a quello delle civette.

“Sarà la settimana più importante dell’anno, lo sappiamo tutti”, Pisano è consapevole dell’importanza di questa settimana per l’epilogo del suo campionato: “Saremmo dovuti arrivare ad oggi con più giocatori possibili. Ho avuto l’impressione che rendiamo facili o normali cose che non lo sono, oggi era veramente dura vincere questo match. La partita è stata tosta sotto il punto di vista tecnico e tattico, voglio fare i complimenti ai miei giocatori, sono stati straordinari, nessuno escluso. Ora non c’è tempo di pensare a quello che abbiamo fatto, da domani si torna a lavorare”.

Un netto cambio tra primo e secondo tempo: “La serenità è stata fondamentale. Non voglio fare il rivoluzionario, ma questo è l’unico sport che non consenta al proprio tecnico di poter comunicare in maniera degna con i propri atleti. Senza time-out, uno deve arrangiarsi come può, quindi a fine primo tempo ci siamo messi d’accordo su un paio di situazioni. Questa partita era da vincere, non potevamo sbagliare“.

Un cambio di mentalità eccezionale dall’insediamento di Pisano sulla panchina delle civette: “La forza di accettare gli eventi è qualcosa che ti rende diverso dagli altri. Siamo sempre stati con la testa alta, focalizzati sul gioco, difficilmente vedi una squadra scollegata, tutti i giocatori che partecipano alla partita entrano col fuoco dentro. Sono colpito positivamente dall’atteggiamento dei miei calciatori, hanno un piglio straordinario”.

Non manca qualche parola sulla prova dell’arbitro di oggi: “Il peggiore in campo è stato l’arbitro. È tanto tempo che non parlo di arbitri, ci aveva già arbitrato altre volte ed ha sempre avuto un atteggiamento positivo, poi gli errori li fanno tutti. Oggi ha sbagliato atteggiamento invece, poteva evitare qualche imbarazzo in campo e avremmo potuto gestire meglio la partita anche dal punto di vista comunicativo con le panchine. Mi spiace, spero che la prossima volta sia più concentrato”.

Celle Varazze vs Pietra Ligure si prospetta già un grande match. Ma Pisano richiama all’attenzione la squadra: “Bisogna rimanere focalizzati sull’obiettivo e sul vincere le partite. I nostri avversari vanno forte, mercoledì affronteremo una grandissima squadra in un contesto sicuramente infernale, ben allenata e messa bene in campo, con delle individualità importantissime. Sarà una partita difficilissima dal punto di vista tecnico e tattico, dal punto di vista della giornata insolita. Sappiamo tutto questo, faremo di tutto tra domani, martedì e mercoledì per farci trovare assolutamente pronti”.

Le formazioni di Celle Varazze vs Arenzano:

Celle Varazze: 1 Mitu; 2 Zampano, 3 De Benedetti, 4 Padovan, 5 Botte; 6 Calcagno F., 7 Morando, 8 Silvestri, 9 Preti; 10 Righetti, 11 Battaglia. A disposizione: Tredici, Panepinto, Guida, Akkari, Guida, Sgambelluri, Bonanni, Ravoncoli, Gnecchi, Sassari. Allenatore: Pisano.

Arenzano: 1 Faggiano, 2 Cicirello, 3 Calcagno A., 4 Lagorio, 5 Piccardo, 6 Thellung, 7 Pellicciari, 8 Lupi, 9 Rezi, 10 Pastorino, 11 Damonte L. A disposizione: Vallarino, Pittaluga, Bonanno, Damonte A., Baroni, Bruzzone, Trocino, Croce, Minardi. Allenatore: Corradi.

Arbitro della gara il signor El Bouazaoui di Chiavari, coadiuvato da Toro di Chiavari e Bernardini di Genova.

