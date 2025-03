L’azienda speciale Riviere di Liguria alla “Foodex” di Tokyo: vetrina per l’agroalimentare

Savona. L’azienda speciale Riviere di Liguria atterra a Tokyo in occasione della fiera Foodex, la più importante manifestazione fieristica agroalimentare in Giappone, e principale iniziativa di diffusione e promozione del settore per l’intera area Asia in programma sino a venerdì 14 marzo.

All’interno del Padiglione Ufficiale Italiano coordinato dall’ICE ubicato nella Hall 1-2 del centro fieristico Tokyo Big Sigh con una superficie complessiva di circa 3.000 mq, sono ospitate sette aziende provenienti dalle province di Imperia, Savona e La Spezia.

Le aziende sono: Minasso S.r.l. (IM), Giuseppe Calvi & C. S.r.l. (IM), Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia S.r.l. (IM), Ranise Agroalimentare (IM), La Gallinara di Alassio, Deakos S.r.l (SP) e Cantina Sassarini (SP).

“Accompagnare e sostenere le aziende liguri alle Fiere internazionali – dichiara Enrico Lupi presidente dell’azienda speciale Riviere di Liguria – è uno dei compiti fondamentali dell’ente per promuovere e valorizzare il nostro territorio e le nostre eccellenze”.

“Partecipare alla fiera di Tokyo, la prestigiosa rassegna agroalimentare asiatica, rappresentata un’ottima opportunità per far conoscere ed esportare i prodotti della Liguria e del made in Italy, su un mercato in forte crescita. Forti della professionalità delle nostre aziende e della qualità delle nostre eccellenze, puntiamo ad importanti ricadute economiche per tutto il territorio” conclude.