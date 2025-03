Lavoro in mare, tornano i Career Day dedicati alla nautica dei super yacht

Liguria. Tornano i Career Day, le giornate di orientamento e reclutamento dedicate ai giovani e agli studenti che vogliono avvicinarsi ai mestieri e alle professioni della nautica dei super yacht, promosse da Genova for Yachting, l’associazione che rappresenta il comparto della nautica professionale genovese, e da Genova Blue District, nell’ambito del progetto Blue Skills.

Gli appuntamenti sono domani, martedì 25 marzo, dalle 14 alle 17 per laureati e diplomati di settore e Giovedì 10 aprile, dalle 9 alle 13 per maestranze e tecnici specializzati, negli spazi del Genova Blue District in via del Molo 65.

Le due giornate sono differenziate per target – diplomati e laureati, maestranze e artigiani – con l’obiettivo di offrire più tempo e più occasioni di contatto. Le ricerche riguardano complessivamente oltre 30 tipologie di figure lavorative.

Domani, martedì 25 marzo, dalle 14 alle 17, le attività saranno rivolte a studenti delle scuole superiori, diplomati e laureati. Le posizioni aperte sono per: disegnatore progettista cad, personale amministrativo, project manager, project assistant, capo barca, impiegato tecnico, addetto hospitality, broker assicurativo, account handler hull & machinery, commercialisti, tributaristi, ingegneri, commerciante carburante, yacht agent, contabile, tecnico installatore di sistemi di navigazione, back-office commerciale, HSE (health safety enviroment), applicatori, operativo yacht & accoglienza turistica, addetto registrazioni bandiera, avvocato marittimista, tirocinanti (apprendisiti operativi e ammistrativi), impiegati port operations specialist e logistic operator.

Il secondo giorno, giovedì 10 aprile, dalle 9 alle 13, le attività saranno invece rivolte alle maestranze specializzate. Tra le figure richieste: manodopera specializzata (elettricisti, elettrotecnici, falegnami, meccanici, carpentieri, applicatori), gruisti, cablatori saldatori apprendisti settore, operai/e addetti/e alla cuciture per forniture di bordo, falegnami e carpentieri per interni, verniciatori, tecnici specializzati giovani diplomati con formazione in ambito tecnico-nautico, magazziniere, impiegato tecnico ufficio commerciale, motoristi, tecnico meccatronico, tornitori saldatori, carpentieri acciaio, tecnico specializzato da formare, tecnico cad.

“Il comparto della nautica dei grandi yacht è in continua crescita e la ricerca di giovani talenti rappresenta una sfida stimolante che Genova for Yachting affronta quotidianamente con entusiasmo. Per supportare questo processo, oltre alla nostra collaborazione con il Blue District per i Career Day, abbiamo lanciato il portale JOB CLICK for Yachting. https://job.genovaforyachting.com/index.aspx Questo nuovo progetto consente di mettere in contatto diretto e in tempo reale le 60 realtà del nostro network, consultare le offerte di lavoro e inviare direttamente le candidature” ha dichiarato Attilio Bruno, responsabile formazione di GFY.

“La risposta che otteniamo nelle iniziative nel settore della ricerca dei giovani talenti, è lo stimolo per impegnarsi ancora di più quest’anno con obiettivi più grandi anche perché in Liguria il comparto della nautica professionale continua a crescere e abbiamo raccolto dai nostri associati quasi 100 posizioni aperte a conferma che siamo un comparto di eccellenza, strategico per il territorio e per il futuro di molti giovani – ha dichiarato Giovanni Costaguta, presidente di Genova for Yachting -. Ringrazio il Blue District e il Comune per il lavoro fatto insieme e la fiducia rinnovata sul nostro progetto di Carrier Day: la formazione e l’orientamento professionale sono tra gli impegni più importanti per Genova for Yachting nell’ambito della sua missione di esprimere la forza della sua ampia e diversificata rappresentanza nei settori della blue economy”.