L’arte dei giovani liguri celebra il territorio: premiato il concorso “B’Art-Battaglia d’arte” a Loano

Loano. Venerdì 21 marzo, la sala conferenze dell’Istituto Giovanni Falcone di Loano ha fatto da cornice alla vibrante premiazione del concorso “B’Art-Battaglia d’arte”, un’iniziativa che ha saputo coniugare la creatività giovanile con la valorizzazione del territorio ligure. Il tema di questa edizione, “Espressioni di un territorio”, ha stimolato i ragazzi del quarto anno del corso di grafica e comunicazione a interpretare e rappresentare l’anima della loro regione attraverso le Arti Visive Contemporanee.

L’associazione culturale “Due zaini e un camallo”, promotrice del concorso, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e la qualità degli elaborati presentati. L’obiettivo primario dell’iniziativa è duplice: da un lato, offrire ai giovani un palcoscenico per esprimere il proprio talento e confrontarsi con la realtà attraverso il linguaggio artistico; dall’altro, promuovere il territorio ligure sotto diverse sfaccettature – storica, culturale, sociale e ambientale – in linea con la filosofia del turismo lento e della comunicazione consapevole.

La competizione ha visto protagonisti gli studenti del quarto anno del corso di grafica e comunicazione dell’istituto loanese, che hanno saputo interpretare il tema con originalità e sensibilità. Dopo un’attenta valutazione, la giuria ha decretato i vincitori:

Primo posto: Corsini Luca (4 Art), che si è aggiudicato la pubblicazione dei suoi elaborati sul prossimo numero della rivista “Due zaini e un camallo” e l’opportunità di partecipare alla “B’Art-Battaglia d’arte in Borg(i)o”, evento che si terrà quest’estate nel suggestivo comune di Borgio Verezzi.

Secondo posto: Vitale Giacomo (4D)

Terzo posto: Lovisolo Edoardo (4B)

Alla premiazione erano presenti: Luca Riolfo, associazione Due zaini e un camallo, Claudia Andreotta,critica d’arte e curatrice di mostre, Manuela Zunino assessore del comune di Loano, Gianluigi Bocchio, vicesindaco e Mosè Laurenzano, dirigente scolastico. La premiazione è stata un momento di festa e di riconoscimento per l’impegno e la creatività dei giovani artisti, che hanno dimostrato come l’arte possa essere un potente strumento per raccontare e valorizzare il proprio territorio. L’iniziativa si conferma un importante appuntamento per la promozione dei talenti locali e per la diffusione di una narrazione autentica e consapevole della Liguria.