La Veloce sale di nuovo in testa in solitaria, Sanguineti: “La ciliegina sulla torta dopo la vittoria del bando del Levratto”

Voze. La scivolone contro il Quiliano&Valleggia “B” è stato presto riscattato dalla Veloce con la vittoria di una delle partite più importanti della stagione: il rigore in zona Cesarini trasformato da Roman Bruzzone stende la Nolese e fa tornare i granata in testa alla classifica in solitaria.

“La sconfitta di settimana scorsa è stata meritatissima perché non abbiamo giocato da Veloce – ha dichiarato il presidente Francesco Sanguineti -. Sentivamo ovviamente molto lo scontro diretto anche per quello che era successo all’andata e quindi avevamo una grande voglia di rivalsa. La partita è stata tirata, decisa da un episodio e secondo me non poteva essere diversamente. Faccio complimenti alla Nolese, ci tengo davvero e non è retorica fare perché stanno facendo davvero un grande lavoro rispetto all’anno scorso. Sembrano un’altra squadra. Adesso bisogna continuare così perché è tutto il campionato che diciamo che essere i primi a dicembre non conta niente, così come a gennaio: l’importante è essere i primi alla fine del campionato. Festeggiamo perché è giusto festeggiare, siamo contenti per la bella prova di forza e da martedì iniziamo a preparare la partita col Murialdo“.

Il numero uno della Veloce ha condannato gli episodi extra campo accaduti allo stadio Mazzucco: “Non c’entrano proprio nulla con il calcio. Non sono i tifosi della Veloce, quindi non sta a me dare giudizi. Mi dispiace perché il mio giocatore Testori ha una ferita alla testa per un pugno che ha ricevuto e il mister si è preso una bottigliata sulla testa. Sono episodi che vanno condannati. Ci sta secondo me protestare e rosicare ma sempre nei limiti del rispetto e dell’educazione, a prescindere dai colori. Deve essere comunque una festa di sport”.

Contro i biancorossi Ghione ha schierato in campo i suoi con un nuovo modulo: “Il mister è stato bravo perché noi gran parte del campionato l’abbiamo affrontato con il 4-2-3-1, che è un modulo un po’ spregiudicato perché hai tre sotto punta. Lui invece in settimana ha voluto cambiare un po’ e abbiamo giocato con il 4-3-1-2. Sono ragazzi fantastici che si fanno trovare sempre pronti allenandosi fortissimo per la maglia e chi subentra fa sempre bene. Siamo riusciti a fare quello che non eravamo riusciti a fare l’anno scorso, che avevamo una rosa un pochino più contenuta”.

“Sono contento anche perché la vittoria va chiudere una settimana per la Veloce molto importante perché c’è stata l’aggiudicazione del bando del Levratto. Questo è stato un motivo di orgoglio perché torniamo finalmente padroni in casa nostra e i tre punti sono proprio la ciliegina sulla torta“, chiosa.