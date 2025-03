La Veloce batte la Nolese grazie a Bruzzone, Ghione: “Ora non dobbiamo dare coraggio agli avversari. L’episodio? La guerriglia non c’entra col calcio”

Noli. Gara dalle mille emozioni al Mazzucco di Noli. Vittoria della Veloce nella difficile trasferta contro l’ex prima in classifica Nolese che, dopo oggi, si accomoda al secondo posto della competizione a -3 dai biancogranata. Partita vinta al novantesimo dopo il rigore neutralizzato da Barelli ad inizio partita, in un match aperto fino all’ultimo visto anche il gioco a viso aperto delle due squadre che non si sono mai risparmiate. Ci pensa poi Bruzzone, sempre dagli undici metri, a portare tre punti fondamentali ai suoi.

Un brutto episodio della partita è quello capitato al mister dei savonesi Ghione che, durante il match, è stato colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti. In merito non ha voluto dilungarsi troppo sull’accaduto, ribadendo solo il fatto con una frase importante: “La guerriglia non fa parte del calcio”.

