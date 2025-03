La Sportiva Trail del Marchesato, sole e successo di partecipazione per l’undicesima edizione

Finale Ligure. Domenica mattina, sotto Porta Testa a Finalborgo, con un cielo limpido e con un vento teso che ha accompagnato gli atleti per tutta la giornata, è partita l’undicesima edizione de La Sportiva Trail del Marchesato. Il trail, che si snoda lungo il percorso permanente Ermano Fossati, ha visto oltre 1000 atleti al via, suddivisi su tre distanze immerse nei panorami unici che abbracciano cielo e mare della Liguria. Le condizioni meteo favorevoli hanno reso ancora più suggestiva la gara, con i runner che si sono presentati puntuali dalle ore 6 per affrontare i rispettivi percorsi senza variazioni rispetto alle distanze originali.

Nella gara più lunga, quella da 60 chilometri, a dominare è stato Lucien Epiney con il tempo straordinario di 5:49’05”, distanziando nettamente gli inseguitori. Al secondo posto si è classificato Diego Angella, che ha completato il percorso in 6:13’14”, con oltre 24 minuti di ritardo rispetto al vincitore. Il podio è stato completato da Roberto Camperi, con un crono di 6:27’14”. La lotta per le posizioni di vertice ha visto protagonisti anche Simone Tucci e Marco Biondi, che hanno chiuso entrambi con lo stesso tempo di 6:41’42”, dimostrando grande equilibrio nella parte finale della gara.

Tra le donne, la migliore prestazione è stata quella di Enrica Dematteis, che ha completato il percorso in 7:15’07”, conquistando il primo posto e piazzandosi ottava assoluta. La seconda posizione femminile è andata ad Andrée Merli, con il tempo di 7:50’34”, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Luisa Dematteis, che ha chiuso in 7:56’11”.

La Sportiva Trail del Marchesato sui 38 chilometri ha visto una competizione serrata, con ritmi elevati su un percorso tecnico, impegnativo e molto nervoso. A trionfare è stato Luca Pescollderungg, che ha fermato il cronometro sul tempo di 3:35’41”, imponendosi con forza sulla concorrenza. Alle sue spalle si è classificato il francese Nicolas Gourdon, che ha completato il percorso in 3:39’36”, con poco meno di 4 minuti di distacco. Il terzo gradino del podio è stato conquistato da Davide Della Mina con il tempo di 3:49’49”, seguito dal compagno di squadra Luca Raschetti, che ha chiuso in 3:51’40”, confermando l’ottima prestazione del team.

Nella gara al femminile la vittoria è andata a Sara Bracco, che ha completato il tracciato in 4:40’17”, conquistando il primo posto con una prestazione di grande solidità. Al secondo posto si è classificata la francese Pauline Durand, con il tempo di 4:46’13”, mantenendo un distacco di circa 6 minuti dalla vincitrice. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Maria Pilar Princis, che ha chiuso la sua gara in 5:02’19”.

Nella gara più breve, da 16 chilometri, la vittoria è andata a Lorenzo Parodi, il portacolori del team organizzatore, che ha chiuso la gara in 1:31’28”. Alle sue spalle si è classificato Luigi Pomoni con il tempo di 1:35’06”, mentre il podio è stato completato da Andrea Orsi. Al femminile, a dominare è stata Giorgia Forno con il tempo di 2:02’10”. Sul secondo gradino del podio è salita Camilla Spagnol, che ha tagliato il traguardo con soli 12 secondi di ritardo dalla vincitrice. Francesca D’Urso Monica si è piazzata terza con il tempo di 2:06’33”.

Dopo la pioggia della passata edizione, gli organizzatori dell’Asd Trailrunners Finale Ligure questa mattina, vedendo il sole illuminare il cielo, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e dare il via a questa undicesima edizione. La festa di tutti i volontari è continuata anche dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente sul traguardo di Porta Testa. La giornata primaverile ha reso indimenticabile l’undicesima edizione, suggellando ancora una volta uno stretto legame tra sport, volontariato e Vigili del Fuoco. Il Sentiero Ermano Fossati, nel cuore dell’entroterra Finalese, si è confermato ancora una volta un tracciato all’altezza delle aspettative, regalando scorci suggestivi e affascinanti che saranno ricordi indelebili nei pensieri di tutti i corridori.

Un elemento distintivo del Trail del Marchesato è il suo spirito solidale: fin dalla sua nascita, l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Il ricavato delle gare sarà destinato quest’anno a Home Sweet Home, un fondo per il sostegno alla messa in sicurezza abitativa nei territori africani sostenuti Find the Cure Italia. Nello specifico nel 2025 ci sarà l’acquisto di pannelli solari per il villaggio di Tulizamoyo in Tanzania.