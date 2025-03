La S.F. Loano supera l’esame Taggia, Campelli: “Grosso passo verso la salvezza. Le galoppate sono il mio biglietto da visita”

Loano. Vittoria importantissima per la S.F. Loano che batte 2-1 il Taggia nel turno infrasettimanale della ventiseiesima giornata di campionato. Apre Cargiolli, risponde Pellicanò e poi è Auteri a siglare il gol da tre punti.

In mezzo a tutto questo però c’è la prestazione di Marco Campelli che ha fornito i due assist ai marcatori della sfida: “Sono tre punti fondamentali. Siamo entrati in campo con il pensiero solamente di vincere questa partita. Fortunatamente ho fatto due assist, ne ho fatto anche mezzo a loro però. Abbiamo preso un bello spavento, però sono contento, perchè c’è stata una prestazione eccellente da parte di tutti. Abbiamo preparato bene la partita, poi siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto. Direi che la vittoria è stata ampiamente meritata, al di là della sbavatura che c’è stata su quell’errore”.

La permanenza in Eccellenza passava anche da un appuntamento come questo, soprattutto dopo le ultime due sconfitte con Arenzano e Athletic Club Albaro: “Noi chiaramente eravamo obbligati a portare a casa i tre punti per la classifica. Dentro di noi avevamo una voglia, una fame di vincere che andava al di là di qualsiasi altra opportunità che ci poteva essere. Venivamo da due sconfitte secondo me immeritate per quello che si è visto in campo. Abbiamo creato tanto ma abbiamo portato a casa a zero punti. Questa volta, creando lo stesso tanto, abbiamo finalmente portato a casa tre punti che ci permettono di fare un grosso passo verso la salvezza“.

Campelli vede tantissimi valori nella piazza di Loano: “C’è un seguito da parte di tutta la città che credo non abbia nessuna squadra in Eccellenza. È difficile vedere 300 persone alle 18 di mercoledì. Per quanto riguarda noi, la differenza la fa tanto il gruppo, la società che c’è sempre al nostro fianco. Siamo molto uniti, cerchiamo di stare il più tempo possibile insieme. Ci sono rapporti umani che vanno al di là di qualsiasi preparazione di campo e quella atletica. Ovviamente c’è anche la qualità dei giocatori che, nonostante fossimo tutti praticamente della scorsa stagione della Promozione in Eccellenza, hanno qualità veramente importanti e possono fare in tanti questa categoria a buoni livelli, se non anche più sopra“.

“Le mie galoppate? Quello è il mio biglietto da visita, almeno quella qualità lasciatemela!”, chiosa con un sorriso.