La ricostruzione del viadotto sulla A6 tra Altare e Millesimo: il video dei lavori

Altare/Millesimo. E’ uno degli interventi più strutturali che riguardano il processo di ammodernamento della rete autostradale, interessata da tempo da numerosi lavori di manutenzione e riqualificazione sulle diverse tratte liguri e savonesi: è quello sulla A6, dove è in fase di ricostruzione il viadotto San Bernardo tra Millesimo e Altare, con una trave unica di ben 190 tonnellate.

Come riferisce Autostrada dei Fiori, il viadotto, originariamente composto da tre campate per una lunghezza di 63 metri, sarà ricostruito con una campata unica. Il 22 gennaio scorso è stata completata la parte destra dell’impalcato, con successiva apertura al traffico su una corsia. Ora si procede con la realizzazione della parte sinistra, prevedendo la conclusione per il 16 aprile, per consentire il transito a due correnti veicolari.

Nei giorni scorsi, fuori dalla sede autostradale, è stata assemblata la trave di 190 tonnellate, caricata il 3 marzo su carrelloni mobili e poi sollevata e posizionata la notte successiva. L’operazione ha richiesto due autogrù da 500 tonnellate e un team di oltre 60 persone.

L’obiettivo finale, scrive in una nota la direzione della A6, è rimuovere gran parte dei cantieri prima dell’esodo estivo, garantendo una viabilità più fluida e sicura per residenti e turisti.

Questo intervento è solo uno dei tanti che interessano la A6, un’autostrada che, a causa della sua complessità geografica, presenta numerosi ponti e gallerie. Molti di questi ponti, costruiti oltre 70 anni fa, necessitano di interventi di ammodernamento per adeguarli agli standard di sicurezza attuali.

L'intervento di ricostruzione del viadotto comporta a chiusure notturne della tratta autostradale.