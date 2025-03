La Juniores del Vado si qualifica ai playoff, Boisfer: “Obiettivo importante che fa piacere all’ambiente, ragazzi cresciuti in mentalità”

Albenga. Con la vittoria contro i bianconeri decisa dalle reti di Noto e Ravera, la Juniores Nazionale del Vado si qualifica matematicamente ai playoff di categoria con cinque giornate d’anticipo. Un obiettivo importante conquistato con la presenza del presidente Franco Tarabotto sugli spalti dell’Annibale Riva.

Mister Rodrigue Boisfer parte congratulandosi con la formazione ingauna: “Voglio fare i complimenti all’Albenga. Nonostante tutti i problemi che hanno, oggi hanno dimostrato di tenerci e soprattutto hanno fatto vedere un bel gioco. Faccio i complimenti ai ragazzi e al loro allenatore, mi sono piaciuti e ci hanno messo molto in difficoltà“.

Poi focus sui suoi: “Forse questa è stata la più brutta partita della stagione, sapendo la posta in palio c’è stata un po’ di paura. Però siamo contenti di aver raggiunto i playoff, un obiettivo importante che fa piacere ai ragazzi, allo staff e alla società. Così è già tanta roba, ora cercheremo di mantenere il terzo posto e se riusciremo ad arrivare al secondo ancora meglio“.

“Ci sono giocatori veramente interessanti in questo gruppo. Mi è piaciuta veramente la loro crescita a livello mentale: i ragazzi hanno voglia di andare in campo e divertirsi per cercare di vincere le partite – prosegue Boisfer -. Dopo un girone d’andata un po’ così e così, a parte la battuta d’arresto a Sanremo, abbiamo fatto un ottimo girone di ritorno. Ringrazio la squadra perché anche contro l’Albenga ha tenuto il campo nella difficoltà”.

“L’obiettivo è sempre quello di far crescere i ragazzi e la più grande soddisfazione per noi dello staff sarebbe vedere qualcuno di loro giocare in Prima Squadra tra quest’anno e il prossimo. Ci stiamo lavorando. Ora vediamo cosa riusciremo a fare in questo finale di campionato”, conclude.