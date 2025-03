La festa rinascimentale, il festival degli artisti di strada, il Fil e la Notte in Bianco: a Loano è “Improvvisamente Primavera”

Loano. Dal Festival Internazionale Live di Loano alla festa rinascimentale che celebra “Il ritorno dei Doria”, dall’esposizione internazionale felina al Triathlon Sprint, dalle escursioni alle mostre agli appuntamenti libreschi ai raduno d’auto, per concludersi con l’imperdibile “Notte in Bianco”. A Loano è tutto pronto per “Improvvisamente primavera”, il programma di eventi predisposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio per animare la città nei mesi della “stagione più dolce”.

Il sindaco Luca Lettieri ed il vice sindaco con delega a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio dichiarano: “Come ogni primavera anche quest’anno la nostra città propone una serie di iniziative ‘per tutti i gusti’. Accanto ad iniziative di grande impatto e ormai storiche, nel nostro calendario propone ogni settimana tanti eventi di vari natura: dagli appuntamenti letterari a quelli sportivi, dai concerti alle rassegne gastronomiche. L’evento clou sarà come sempre la ‘Notte in Bianco’ che anche quest’anno avrà come ospite principale un grande protagonista della musica italiana sul cui nome, ad ora, manteniamo il massimo riserbo. Non vogliamo svelare niente, ma invitiamo tutti a seguirci sui nostri canali web e social per restare sempre aggiornati. Come amministrazione ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla predisposizione del calendario di appuntamenti”.

Dal 13 al 15 giugno Loano celebrerà “Il ritorno dei Doria” e la proclamazione della libera contea di Loano avvenuta nel 1575 durante la signoria dei conti Zenobia Del Carretto e Gianandrea Doria. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Vecchia Loano. Oltre ad essere una rievocazione storica che vuole ricostruire con coerenza e sulla base di documenti originali quello che accade il 2 luglio 1575, data di insediamento dei principi Doria e del giuramento della comunità loanese, l’evento sarà l’occasione per rievocare i fondatori del più antico carnevale della Liguria, il CarnevaLöa, che si svolgeva alla fine del Cinquecento per il desiderio della famiglia Doria di vivere, assieme alla popolazione, gioiosi momenti di festa. Per questa ragione la Rievocazione è inserita nel progetto del CarnevaLöa, che con i suoi variegati programmi si dispiega lungo tutto l’arco dell’anno. Nelle giornate dal 13 al 15 giugno si assisterà quindi ad una imponente animazione del centro storico e del lungomare, con momenti di spettacolo a tema storico che coinvolgeranno turisti e residenti in un vero e proprio viaggio attraverso i secoli alla maniera dei sovrani del tardo Rinascimento. Sempre con uno sguardo al tema delle feste carnevalesche, le animazioni proposte prevedono spettacoli, esibizioni di musica folk medievale e rinascimentale, giocoleria e giullaria, magia e fachirismo, giochi e bancarelle di artigianato.

Il 21 giugno si terrà l’edizione 2025 della “Notte in Bianco”, la lunga maratona di divertimento promossa dal Comune di Loano in collaborazione con Comitato Loanese e Fipe-Confcommercio. Come sempre, l’elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera ed offriranno originali punti di degustazione e tante occasioni di shopping. Grande protagonista sarà la musica, con moltissimi concerti ed esibizioni di cover band, gruppi rock e jazz in diversi punti della città. Alle 21.30 prenderà il via il grande concerto gratuito che costituisce il momento clou della Notte Bianca. Il 20 giugno dalle 19 in via Dante “Aspettando la Notte Bianca” con animazione e divertimento per tutti.

Il 5 e 6 aprile il PalaGarassini ospiterà le selezioni di danza e canto del Festival Internazionale Live di Loano, la manifestazione di solidale/spettacolare a cura dell’associazione musicale Controfase che quest’anno raccoglierà fondi a favore di Bastapoco Onlus e Asd Basket Loano Garassini. I giovani artisti che supereranno le selezioni si esibiranno poi il 12 luglio in piazza Italia per il “Gran Galà” del Festival. Dal 31 maggio al 2 giugno torna il “Loano Street Show-Loano impazza per gli artisti in piazza”, rassegna di artisti di strada promossa da Centro Culturale Polivalente e Fipe/Confcommercio con la collaborazione del Comune di Loano. Per due giorni la città sarà teatro di performance itineranti, gags, acrobazie aeree, giocolerie musicali, laboratori di circo e giocoleria e molto altro.

Come ogni primavera, torna “Il maggio dei libri”. Il 16 maggio nella sala consigliare di Palazzo Doria Francesco Centorame leggerà “Le città invisibili” di Italo Calvino. Dal 23 al 25 maggio l’iniziativa si allargherà all’intera città nell’ambito di “LOA Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura con presentazioni di libri, letture ad alta voce, animazione, poesia, performance organizzata dall’associazione #cosavuoichetilegga in collaborazione con le associazioni aderenti al Patto per la lettura nell’ambito del progetto ministeriale “Giovani in biblioteca/Riprendiamoci il futuro Loano”. Dal 27 al 29 giugno sul lungomare si tiene la terza edizione della “Fiera del libro” promossa da Pro Loco Loano. Infine, fino a giugno torneranno gli appuntamenti mensili con il “Club del libro”.

Sul fronte della cultura, sempre nell’ambito del progetto “Giovani in Biblioteca” finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e che si avvia alla conclusione con la primavera, il 4 aprile presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal nuovo appuntamento con “Talk Ambiente” promosso da Yepp Loano e Aps #cosavuoichetilegga: Alessa Canducci è autrice e protagonista dello spettacolo “Stardust: polvere di stelle” con musiche eseguite dal vivo da Federico Squassabia. Il 6 aprile sempre in biblioteca conferenza su “Italo Calvino e le donne della Resistenza imperiese” a cura di Anpi Loano. Il 12 aprile in biblioteca Unitre Loano propone una conferenza dedicata al benessere. Dal 23 aprile al 9 maggio nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria è visitabile la mostra fotografica “Barbiana: il silenzio diventa voce” a cura di Anpi Loano.

Tanti, come sempre, gli appuntamenti dedicati alla musica. Il 13 giugno all’oratorio delle Cappe Turchine concerto della Corale di San Francesco di Alassio diretta dal maestro Giorgio Piovano. Il 15 e il 29 giugno nel ridotto del Giardino del Principe doppio appuntamento con “I concerti del Principe” a cura dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata. In occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, il 23 giugno in piazza Italia concerto dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata. Il 25 giugno sempre nella piazza del municipio concerto della Fanfara degli Alpini “Monte Beigua” di Savona a cura della confraternita delle Cappe Turchine. Il 27 giugno all’oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario concerto di chitarra classica col maestro Riccardo Pampararo. Anche in primavera proseguiranno le serate di “guida all’ascolto” promosse dall’Associazione Musicale Loanese. Attraverso diapositive, filmati, registrazioni storiche e curiosità i partecipanti saranno guidati alla scoperta dei più grandi capolavori della musica classica e non solo.

In primavera due appuntamenti saranno dedicati alle auto d’epoca. Il 12 aprile a Marina di Loano faranno tappa i bolidi che partecipano alla XVI Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, da sempre un’occasione indimenticabile di intrattenimento dal fascino unico ed esclusivo per equipaggi italiani e stranieri. L’11 maggio in piazza Italia si terrà il raduno nazionale di Fiat 850 Spider Bertone promosso dall’omonimo club.

Dal 25 al 27 aprile presso la Casetta dei Lavoratori del Mare, su Lungomare Garassini, si tiene la 18^ edizione della Festa della Torta Ligure e altre specialità del territorio, appuntamento dedicato ad uno dei piatti tipici della cucina locale ligure. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Vecchia Loano, propone per tre giorni la degustazione di diverse versioni della torta ligure, presente con differenti ricette che esaltano i prodotti locali. Il 28 e 29 giugno torna “Sapori di Liguria”, la rassegna enogastronomica organizzata da Vecchia Loano. Sul lungomare si potrà trovare una selezione di eccellenze liguri.

Il 3 e 4 maggio sulla passeggiata a mare di Loano si terrà una nuova edizione di TuttiArtigiani, rassegna dell’artigianato organizzata dall’associazione Vecchia Loano. Per due giorni decine di botteghe artigianali provenienti dalla Liguria e da tutto il nord Italia proporranno le loro lavorazioni in ferro, legno, vetro, cera, tessuto e non solo. La rassegna di artigianato si caratterizzerà per la varietà di oggetti e per l’allestimento di zone espositive nelle quali gli artigiani dimostreranno tutta la loro abilità, realizzando in loco le proprie opere. Ogni seconda domenica del mese dalle 9 alle 19 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso” tornerà il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato da E20 Free. Decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nei mesi di aprile e maggio, sempre ogni seconda domenica del mese dalle 9 alle 19, in piazza Rocca saranno allestite le bancarelle di “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente. Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità. A partire dal mese di giugno e per tutta l’estate, fino a settembre, l’appuntamento con i maestri artigiani raddoppierà: ogni martedì dalle 17 alla mezzanotte in piazza Rocca e ogni venerdì dalle 17 alla mezzanotte in piazza Massena.

Come ogni primavera risulta ricco anche il calendario di appuntamenti di sport, all’insegna (come sempre) del marchio “Loano Città dello Sport”. Il 19 aprile si terrà la nona edizione di “Runners for Autism”, la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Runners For Autism presieduta da Nella Andronaco. Il programma della giornata prevede una corsa sportiva non competitiva sulla distanza di 8 chilometri ed una camminata “autogestita” di circa 3 chilometri. L’evento sportivo è aperto a tutti, grandi e piccini. Dal 17 al 27 aprile al circolo del tennis sulla via Aurelia torneo di tennis Super Nex Gen Under 16 e Under 18 maschile e femminile a cura dell’Asd Zizzini. Il 18 e 19 aprile al PalaGarassini e al PalaGuzzetti si terrà il Torneo Mini delle Palme organizzato dall’Asd Basket Loano Garassini e Ad Pallacanestro Loano: la competizione di minibasket interregionale (che vede la partecipazione di squadre da Lombardia, Piemonte e Liguria) nasce da un rapporto di amicizia e collaborazione tra il Basket Loano e la Vanoli Cremona di A1 ed è rivolto ai bambini di categoria Aquilotti Big 2014/2015. Dal 23 aprile al 4 maggio al circolo del tennis, torneo di terza categoria maschile e femminile. Dall’1 all’11 maggio sempre al circolo del tennis torneo di tennis open maschile e femminile. Il 3 e 4 maggio al PalaGarassini seconda prova del Campionato di Insieme Silver, valevole come gara regionale di ginnastica ritmica, a cura dell’Asd Arteginnastica. Dal 16 al 18 maggio si terrà la terza edizione del Triathlon Sprint Loano, la manifestazione organizzata dall’Asd Doria Nuoto Loano dedicata a nuoto, bici e corsa che vedrà la partecipazione di atleti normodotati, di paratriathlon e universitari provenienti da tutta Italia e dall’estero. Dal 21 maggio all’8 giugno tornei di tennis di quarta categoria maschile e femminile. Dal 22 al 24 maggio si terrà la 16^ edizione del Trofeo dei Cral di Torino. Durante i giorni del Trofeo si svolgeranno tornei di bocce, calcio “a 7”, tennis e padel. Si contenderanno il trofeo atleti appartenenti ai Cral aziendali torinesi di società assicurative, banche, aziende municipali, di telefonia e di altri settori. Dal 5 all’8 giugno al PalaGarassini torna il torneo nazionale “Riviera delle Palme” di ginnastica ritmica a cura di Asd Arteginnastica. Dal 6 all’8 giugno al PalaGarassini si tiene il 24^ Meeting di Nuoto Città di Loano a cura di Doria Nuoto Loano con gare di Farfalla, Dorso, Rana, Libero, Misto. Il 28 giugno nello specchio d’acqua davanti a Marina di Loano c’è “Freedom to swim” a cura di Doria Nuoto.

Per gli amanti della vita all’aria aperta, anche in primavera proseguiranno gli appuntamenti “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai. Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. L’obiettivo è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio. Il 7 e 8 giugno si terrà la 58^ edizione della tradizionale “Festa del Fiore” alla cima del Carmo organizzata dall’associazione “Amici del Carmo”.

Il 10 e 11 maggio al bocciodromo di via Alba si tiene l’esposizione internazionale felina a cura della Federazione Italiana Associazioni Feline. Sarà l’occasione per ammirare tantissime razze di gatti: si tratta di un tipo di manifestazione che sicuramente sarà molto apprezzata dalle famiglie con bambini.

Il 14 giugno in Orto Maccagli nuovo appuntamento con “Tuffati a donare”, la giornata di promozione e informazione sulla donazione di sangue organizzata dall’Avis Comunale di Loano in collaborazione con l’Associazione Balneari Loanesi. Durante la mattinata sarà presente una autoemoteca presso la quale chiunque potrà effettuare una donazione di sangue in totale sicurezza.

Il 15 maggio si terrà la festa in onore di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. Il 24 giugno c’è la tradizionale processione per la festa patronale di San Giovanni Battista.