La diversità come arricchimento, per creare persone migliori: il Lions Club Loano Doria partecipa al progetto Kairòs

Loano. Il Lions Club Loano Doria ha partecipato al service multidistrettuale Lions Kairòs, progetto che ha come scopo la diffusione del principio di “differenza o diversità come arricchimento del singolo individuo e delle sue abilità al fine di creare una diversa coscienza sociale che nasca fin dalla tenera età e si sviluppi per preparare uomini e donne migliori per la nostra società” fin dalla scuola dell’infanzia per proseguire alle scuole di altri livelli.

“Kairòs” è un termine che deriva dall’antica Grecia e significa “il momento propizio, l’occasione favorevole da non perdere” ed è proprio il messaggio alla base del progetto rivolto agli alunni normodotati che, guidati dai loro insegnanti, possono cogliere la ricchezza delle differenze con percorsi diversi con gli alunni della scuola primaria o secondaria.

Con alcune insegnanti il gruppo Kairòs ha creato due manuali didattici che rappresentano il cuore pulsante ed operativo del progetto. Con i manuali i Lions andranno nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nella serata del 16 gennaio al Teatro Moretti di Pietra Ligure, grazie alla collaborazione APS #cosavuoichetilegga? e del loro spettacolo “Sale d’attesa”, il Lions Club Loano Doria aveva raccolto fondi per poter acquistare il materiale didattico da proporre nelle scuole del comprensorio.

Ieri il primo passo: è stato consegnato il puzzle gigante alla scuola dell’infanzia “Stella Stellina”, un altro alla scuola dell’infanzia del Simone Stella ed alcuni libri (“La ricerca di Abilian”, “Alla scoperta dell’alveare”, “Alla scoperta della biodiversità”) agli studenti di alcune classi della scuola primaria “Milanesi” dell’istituto comprensivo Loano- Boissano.

“In collaborazione con le insegnanti, che ringraziamo, speriamo che il piccolo passo compiuto possa essere utile nel processo di integrazione dei nostri bambini. L’intento del Lions Club Loano Doria è di poter continuare la collaborazione con le scuole all’interno del progetto Kairòs anche per i prossimi anni, ampliando così il numero degli studenti coinvolti”, le parole del presidente del Club Luana Isella.

La consegna del materiale da parte del Lions Club Loano Doria è avvenuta ieri 19 marzo presso le scuole primarie “Milanesi” in via Ugo Foscolo a Loano con il presidente ed alcuni soci del Club.