La Corrida arriva in Liguria: aperti i casting per la nuova edizione

Liguria. Appassionati di spettacolo, dilettanti allo sbaraglio, fenomeni da palcoscenico: è giunto il vostro momento. A metà maggio, la Liguria diventa il palcoscenico delle selezioni per la nuova edizione de La Corrida, lo storico show televisivo che da decenni regala al pubblico esibizioni indimenticabili, tra talento e sana improvvisazione.

L’edizione 2025 vedrà la conduzione di Amadeus e il programma andrà in onda sul Canale Nove.

I casting si terranno a Genova, e chiunque sogni di mettersi alla prova davanti a milioni di telespettatori ha ora l’occasione giusta per farlo. La selezione è aperta a tutti: cantanti, ballerini, imitatori, prestigiatori, poeti, comici e qualsiasi altra forma di esibizione originale. L’unico requisito? Il coraggio di salire su un palco senza rete di sicurezza.

Per partecipare, basta compilare il modulo online al link ufficiale: https://corimaproduzioni.com/casting-la-corrida/. In alternativa, è possibile contattare direttamente il referente dei casting, Mirco Scutellà, inviando un DM sui suoi canali social: Facebook: https://www.facebook.com/share/15s5as9SDT/; Instagram: https://www.instagram.com/mirco.scutella?igsh=MW44MnlheXpuc2djMg==; TikTok: https://www.tiktok.com/@mitch817?_t=ZN-8urtbczsRZG&_r=1

Le persone selezionate riceveranno ulteriori dettagli sulla data e il luogo del casting.

“Dunque, basta nascondersi dietro la doccia, il karaoke di paese o la compagnia di amici: questa è l’occasione per prendersi la scena e, perché no, diventare il prossimo grande protagonista della Corrida. Chi avrà gli applausi? Chi si beccherà i fischi? Il pubblico deciderà. Coraggio, Liguria chiama, il talento risponde” il messaggio lanciato in vista del casting.