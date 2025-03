“La Capannina” di Alassio scompare per sempre: un villa di lusso al posto della discoteca che segnò un’epoca

Alassio. La storica Capannina di Alassio non esiste più. L’iconica discoteca, che per decenni è stata un simbolo della movida italiana, sta per essere demolita per fare spazio ad una lussuosa villa.

Fondata negli anni ’50, la Capannina ha ospitato generazioni di giovani e artisti, diventando un punto di riferimento per la musica e il divertimento in Riviera e per tutto il nord Italia. La sua chiusura nel 2009 segnò la fine di un’epoca che aveva visto esibirsi sul suo palco i più importanti nomi della musica italiana. Nel tempo, la struttura era caduta in stato di abbandono. Negli anni, molti hanno sperato in una sua riapertura, ma il destino della Capannina era già segnato.

Dopo anni di inattività, l’edificio situato in regione Serre, poco prima del confine con Laigueglia, sta per essere abbattuto totalmente per lasciare spazio a una nuova residenza privata.

Con la sua scomparsa, Alassio perde un pezzo del suo passato legato alla vita notturna.