La Baia Alassio non si concede all’Ospedaletti e pareggia con carattere, Sardo: “Risultato corretto, ingiusto perderla all’ultimo. Ferrando pieno? Una soddisfazione per tutti”

Alassio. Un Ferrando da grandi occasioni, un match che vale il campionato ed una partita dalle mille emozioni, ci hanno regalato una domenica che difficilmente ci si può aspettare. Tasso tecnico in campo elevato, palo al novantesimo colpito da Schillaci ed un gol annullato a Barison un minuto dopo il suo gol del pareggio, meglio di così non si poteva fare, ovviamente per i tifosi neutri.

Ma guardando l’interezza dei novanta minuti, concorda in parte anche il mister della Baia Alassio mister Sardo, che proprio alla fine dell’intervista dichiara: “Al termine dei 90 minuti tutti hanno visto cosa è successo, guardo il bicchiere mezzo pieno e mi tengo un punto che ci mantiene in vetta”. La squadra alassina va infatti sotto nel risultato con Schillaci nel primo tempo, ma nel secondo si trasforma in un blocco schiacciasassi che per poco non trova il vantaggio in più di una occasione.

“Tanti piccoli episodi che hanno reso difficile la partita”, commenta così nel post partita Sardo: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, alla prima distrazione abbiamo preso gol, rimettere in piedi la partita contro una squadra forte come l’Ospedaletti non è stato facile. Ad inizio secondo tempo abbiamo prodotto molto, ma in generale il pareggio è giusto. Alla fine per poco non la perdiamo con l’unica occasione creata dall’Ospedaletti nel secondo tempo”.

“In questi campionati devi saperti adattare alla partita e all’avversario – continua l’allenatore -. Oggi abbiamo fatto la partita che normalmente giochiamo in casa, giocando in spazi diversi, su un fondo diverso e magari anche toccando dei tasti diversi a livello tattico, piuttosto che giocare sulla seconda palla”.

Le ultime partite saranno decisive: “Già nelle ultime 7-8 partite, non solo da adesso in avanti, i dettagli hanno fatto, fanno e faranno la differenza. Questo è un punto che comunque ci mantiene lassù. Le altre due squadre hanno già riposato, noi riposeremo all’ultimo per questa cervellotica situazione assurda di un’iscrizione di una squadra come il Borgio, che non aveva i tesserati per poterlo fare. Andremo oltre a tutto e cercheremo di arrivare in fondo il meglio possibile”.

Rimane un po’ di rammarico per i mancati tre punti, ma anche la consapevolezza di poterne raccogliere zero: “Purtroppo siamo stati poco lucidi in area, però al 95° potevamo perdere se il pallone entrava. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, guardo la classifica, i ragazzi e assolutamente si sono guadagnati questa partita qua. La sentono da tutta la settimana e arrivare anche in questa cornice, che non è da tutte le domeniche, è stata una soddisfazione per tutti quelli che hanno creduto in questo progetto“.