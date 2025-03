Kombat Tour Italia, il Team ACM Savona conquista una cintura nella tappa di Sanremo

Savona. Successo importante per Mohamed Elsamanody. Lo ha ottenuto ieri, domenica 9 marzo, nel Teatro del Casinò Municipale di Sanremo, una delle tappe del Kombat Tour Italia, evento dedicato agli sport da combattimento di alto livello che per la durata di due giorni ha portato, sul ring posto al centro del palco del teatro, atleti provenienti da differenti discipline, come pugilato, savate, kickboxing, K-1 rules, taekwondo, muay thai, sanda e altre ancora.

La manifestazione, organizzata dal presidente della ASD Tiger Muay Thai Martial Arts Sanremo Antonio Piccirillo e dal presidente dell’ASD Sport Savona e presidente nazionale del Kombat Tour Italia Lorenzo Dibari, con il supporto della presidente del MSP Liguria (Movimento Sportivo Popolare) e consigliera regionale del CONI Silvia Berardi, è suddivisa in due giorni, nella quale combattenti provenienti da varie parti d’Italia e non solo, si confrontano con i migliori atleti locali.

Nel galà serale di domenica dedicato agli incontri a contatto pieno, l’atleta Mohamed Elsamanody, tesserato con il Team ACM Savona, ha affrontato l’atleta lombardo Rong Liang del rinomato Team Pro Evolution Fight. I due atleti si sono affrontati nella specialità del K1 style, sulla distanza dei tre round da due minuti ciascuno, nella categoria dei – 65 kg.

Al termine di un incontro avvincente e combattuto, l’atleta di “casa” Elsamanody si è visto decretare vincitore da parte dei giudici, conquistando così la sua seconda cintura MSP-KTI.

Un grande successo per lui e per tutto il team savonese, che ha messo in luce ancora una volta le sue qualità e la buona organizzazione dell’ allenamento fatto insieme al coach Livio Regina e a tutti i suoi compagni di squadra che settimanalmente lavorano insieme per una crescita condivisa.

Il Team Acm ieri ha conquistato, oltre a questo principale successo, una vittoria con l’atleta Erjon Bajrami nel pugilato light categoria -90 kg contro un buon pugile ucraino, una vittoria nel K1 style e una sconfitta nella boxe light con Pietro Allonzo nei -67 kg.

Quarto ed ultimo atleta in gara ieri a rappresentare il team savonese, Francesco Diano; non ha ottenuto la vittoria nel K1 light contact U15 perché alcuni colpi valutati eccessivamente pesanti per light contact gli sono costati delle decurtazioni di punteggio che lo hanno penalizzato nel verdetto finale. Nonostante ciò i suoi tecnici sono fiduciosi che potrà rifarsi presto e svilupperà ulteriormente le sue buone potenzialità.

Coach Livio Regina e Mohamed Elsamanody

Coach Livio Regina sistema il casco a Mohamed Elsamanody

La locandina dell’evento al Casinò di Sanremo