K1. Mosso vs El Misbahi, il giovane talento savonese al suo quinto incontro tra i professionisti: “Cambia l’avversario ma non l’obiettivo, vincere”

Bologna. Il ring chiama, Sasha Mosso risponde. È tempo di ricalcare il ring per il giovane atleta del ‘Kombat Team’ di Alassio Sasha Mosso che, domani, passerà tra le sedici corde del palazzetto di Casalecchio di Reno. Primo incontro di questo 2025 per lui visto il forfait del suo avversario nell’incontro di gennaio al “Kick and Punch”.

E anche in questa kermesse, non si è risparmiata la sfortuna per il giovane atleta di Calice Ligure che, a poco meno di una settimana, si è visto cambiare l’avversario. Al posto di Gutierrez, infortunato prima del match, subentra Ismail El Misbahi del ‘Team Scaramozzino’, per dare vita al Prestige Fight di domani sera di K1 (colpi di mani, gambe e ginocchiate) nella categoria -57 kg. Un derby tutto savonese, essendo che il Team Scaramozzino è di Savona.

Nonostante ciò, il talento classe 2006 non ha mollato, dando prova della sua forza mentale e di spirito prima ancora di quella del corpo, come ha scritto anche sulle sue pagine social: “Cambia l’avversario, ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso: vincere”.

Mosso non vede l’ora di aspettare il ‘fight’ dell’arbitro di ring: “Sono molto carico per questo incontro, l’obiettivo è sempre lo stesso, vincere. Cambia totalmente rispetto all’avversario che avrei dovuto affrontare, cambia la corporatura, la tecnica, ma ci adeguiamo e andiamo avanti. Dal punto di vista fisico non sono mai stato meglio grazie al mio nutrizionista Marco Testa e al mio preparatore atletico Stefano Gagliolo. Abbiamo lavorato molto bene a livello fisico, sul piano mentale sono veramente carico, non vedo l’ora di salire sul ring. Questa sensazione manca da dicembre, ho fame di combattere“.

Nonostante il cambio repentino di avversario, la strategia è già stata affinata: “Sappiamo come strutturare il match. Conoscevamo già il nostro avversario, ci siamo fatti un’idea di come lavorare e credo che andrà bene”.

“Dopo ogni incontro si migliora – chiude l’atleta -, si apprende sempre qualcosa che poi porti in palestra per migliorare ancora di più. Mi sento nettamente migliorato rispetto agli scorsi match. Se mi sono immaginato come andrà? No, quello che succederà, succederà. Sicuramente darò il meglio di me“.

Anche l’Head Coach della Kombat Team Alessandro De Blasi concorda sul periodo sfortunato del suo atleta: “Siamo stati molto sfortunati ultimamente, è il terzo match di seguito che salta a una settimana dall’incontro, ci ha dato un po’ di fastidio. Abbiamo trovato subito un rimpiazzo, anche se questo termine è riduttivo perché l’atleta che è stato chiamato è molto forte. L‘abbiamo già visto combattere, è molto ostico e molto duro con delle caratteristiche molto pericolose. Non sarà facile ma a noi piace così”.

“Caratteristiche completamente diverse per il nuovo avversario – continua De Blasi -, abbiamo pochissimo tempo per lavorare su altri aspetti. Questo è il gioco, ci adattiamo e ci va benissimo così. Entrambi gli atleti avranno degli ostacoli da superare, per caratteristiche e per il poco preavviso per Sasha e per l’avversario. Bisognerà osservare la durata del match, sulla lunga distanza potremmo essere avvantaggiati. Ipotizzo che l’avversario, avendo avuto poco preavviso, partirà molto aggressivo. Inoltre ha un micidiale colpo da KO, i primi scambi saranno decisivi, sarà un match spettacolare“.

Un atleta molto talentuoso ed ancora molto giovane: “A detta di tutti gli attenti ai lavori, Sasha è un grande talento. Però c’è un problema, in Italia non ci sono molto atleti della sua categoria di peso, quindi abbiamo dovuto accettare dei match in categorie di peso superiori alla sua. Ci ha un po’ limitato questo, perchè il primo match è stato con il numero uno nel ranking in Italia. Esordire a 18 anni con il campione italiano non è facile. Ma nonostante ciò, con un atleta di quello spessore e con un peso più alto, ha dato prova di potersela giocare alla pari”.