Juniores, il Legino si qualifica ai playoff per il secondo anno consecutivo. È tris per Pietro Saccone: “Molto contento, tre stagioni entusiasmanti”

Savona. La Juniores del Legino festeggia la seconda qualificazione consecutiva ai playoff del campionato regionale. Un obiettivo raggiunto con un turno d’anticipo vista la vittoria per 4-2 sul campo della Superba e la sconfitta della Genova Calcio contro il Serra Riccò. Il risultato è prestigioso per il club savonese che, dopo aver vinto il titolo nella passata stagione, avrà l’occasione di riprovarci partendo dalla sfida al Rivasamba nella semifinale a doppio confronto.

“È un risultato importante e meritato – ha dichiarato mister Pietro Saccone -. Sin dal primo giorno ero convinto che questa squadra sarebbe all’altezza della qualificazione alle finali regionali, perché mi è piaciuto l’approccio, il modo di allenarsi, la sensazione mi ha detto già a luglio che saremmo stati qui. I risultati non sono casuali e restare a Legino è stata una scelta giusta, è stato l’ambiente giusto per me e questo ha fatto tutta la differenza del mondo. Adesso siamo alle finali e la rivale sarà il Rivasamba, la squadra più forte. Cercheremo di prepararci al meglio“.

Ora la possibilità di giocarsi nuovamente le proprie carte per un’altra impresa con il gruppo squadra che ha condotto alla vittoria nella passata stagione. Una sinergia evidente quella che unisce i giovani leginesi al proprio allenatore, da tre anni tornato nel mondo del calcio dilettantistico dopo un periodo di stop.

Saccone ormai ci ha preso gusto ed è alla terza qualificazione consecutiva alle fasi finali. La prima con il Finale, le altre due con i colori verdeblù: “È una soddisfazione personale. Credo di aver trovato una quadra corretta e di aver avuto la possibilità di vivere tre stagioni calcisticamente entusiasmanti, quella attuale è quella nella quale sento di aver fatto meglio a livello personale. Sono molto contento“.

A questo punto al Legino non resta che provare a crederci fino alla fine: è infatti “Believe” il leitmotiv stagionale, come recita la scritta sul cappello del tecnico finalese.