Juniores Albenga, l’ex presidente dell’Andora Becchi vicino ai giovani ingauni. Nicolosi: “L’Albenga non finirà mai”

Come ormai noto, Nicola Bisazza e Cristian Candela – dirigente sportivo e commercialista entrambi lombardi – hanno di fatto lasciato l’Albenga al suo destino. Destino che però sembra poter germogliare in un futuro diverso dalla totale scomparsa grazie alla passione degli ingauni, in particolare dei ragazzi della Juniores e delle ragazze della squadra femminile.

Questo pomeriggio i bianconeri andranno a Lavagna. Come per tutte le altre trasferte, il contributo delle famiglie si rivela fondamentale. Ma c’è anche una gradita novità. L’ex presidente dell’Andora Fabio Becchi si è avvicinato al gruppo per dare il proprio contributo alla “resistenza ingauna”.

Nel frattempo, il supervisore delle due formazioni rimaste Mario Nicolosi ringrazia pubblicamente le famiglie: “Buongiorno tifosi e non della nostra amata Albenga la juniores nazionale è partita anche oggi per una trasferta difficile ma non impossibile. Un ringraziamento particolare va speso per i genitori di questi splendidi ragazzi che mettono a disposizione il loro tempo e non ultimo le spese della trasferta ecco dove credo che l’Albenga non finirà mai perché siamo tifosi e cittadini che ci mettiamo il cuore, io nel mio piccolo sto sostenendo un peso fisico e mentale non da poco portando avanti due situazioni calcistiche ben diverse tra loro ma come è mia consuetudine ci metto il cuore perché entrambe le compagini mi stanno dando tanto spero di riuscire a portare a casa questi genitori e ragazzi col sorriso questo sarebbe la mia.soddisfazione e il mio compenso GRAZIE RAGAZZI GRAZIE GENITORI GRAZIE ALBENGA”.