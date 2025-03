Juniores Albenga, l’aiuto lodevole di Fabio Becchi: “Mi sono presentato al Riva spontaneamente, colpito molto dalla storia di questo gruppo”

Albenga. Dopo essere stato presidente dell’Andora dal 2006 al 2011, tra l’Eccellenza e l’exploit di Riccardo Gagliolo, Fabio Becchi torna nel mondo del calcio ma questa volta per una missione strettamente sociale: aiuterà i ragazzi della Juniores dell’Albenga a portare a termine dignitosamente la stagione. La formazione “Under” oggi sarà di scena a Lavagna e oggi si è radunata per pranzare insieme prima della gara. Senza l’aiuto di Becchi e dei volontari rimasti al fianco della leva, nemmeno le cose basilari potrebbero realizzarsi.

“Ho sempre impostato la mia presidenza su questi valori, la sportività, i colori, la maglia. Ho letto gli articoli sulla storia di questo gruppo di ragazzi, Mi hanno colpito molto, allora mi sono presentato al Riva spontaneamente -. ha raccontato Becchi ad IVG.it – Mi hanno presentato Luca Gastaldi e mi è stata spiegata la situazione. La società che se ne è andata. Poi ho visto i ragazzi, come si può stare fermi davanti a queste cose? Allora per queste ultime quattro trasferte mi sono proposto per l’organizzazione dando una mano a sostenere i costi per ristoranti e nel caso alberghi“.

Impossibile per lui rimanere indifferente sulla situazione dei giovani bianconeri: “Quando al venerdì porto pizza e focaccia e sono felicissimi. Io ero angosciato dal calcio però credo che ci sia ancora qualcosa di vero: basta una teglia di pizza e faccia per far felici 14 ragazzi che ad oggi non sanno ancora se giocheranno o meno“.

Sottolineando che il suo impegno in bianconero cesserà al termine della stagione, Becchi augura che il futuro possa riservare delle notizie positive per l’Albenga: “Io mi auguro che questo gesto non sia isolato e che qualche imprenditore di Albenga possa attivarsi. L’ho fatto io che sono di Andora. Spero che ci sia un futuro roseo soprattutto per questi ragazzi che se lo meritano, per non disperderli“.