Jan Casella e il sogno da sindaco di Alassio: “Ora onoro il mio impegno in Regione”. E su Melgrati: “Preparato e spregiudicato”

Alassio. “Sogno di fare il sindaco di Alassio un giorno? Non nego che l’idea possa piacermi, ma per ora sono felice di onorare il grande consenso ricevuto alle regionali e orgoglioso di continuare a essere consigliere comunale della mia città”. Così il consigliere regionale Jan Casella (AVS) nel corso del primo episodio della terza stagione del podcast di IVG “La Telefonata”.

Durante l’episodio, Casella ha parlato di sanità nel savonese, ma anche di turismo e sicurezza ad Alassio, la città che, attraverso il voto di molti alassini, lo ha spinto tra i banchi del consiglio regionale. Nel corso dell’intervista, non sono mancate anche diverse battute sul sindaco di Alassio Marco Melgrati.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” COMPLETA CON JAN CASELLA

“Negli ultimi anni – ha spiegato Casella parlando di Alassio -, si è verificato un problema: gruppi di giovani sono scesi in città con atteggiamenti e intenzioni non proprio nobili. Un fenomeno che, noi alassini, abituati a vivere in un’isola felice, ci ha stupiti e intimoriti. L’amministrazione comunale inizialmente non aveva colto subito i rischi di questa deriva, mentre voglio ringraziare gli uomini e le donne delle forze dell’ordine di Alassio per gli sforzi straordinari che compiono, soprattutto nel periodo estivo. Conosco persone che rinunciano alle ferie per garantire la sicurezza del territorio, dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori”.

Casella ha depositato in Regione un ordine del giorno per richiedere la permanenza sul territorio di Alassio del commissariato di Polizia: “Sarebbe una garanzia per l’intero comprensorio – ha aggiunto -, ma deve disporre anche degli spazi adeguati”.

Secondo l’esponente di AVS, “la sicurezza è una priorità e un diritto di ogni cittadino, ma in una realtà turistica come Alassio è anche un fattore economico. Abbiamo una clientela storica che ci sceglie anche perché siamo una zona tranquilla. Se dovesse cambiare questa percezione, potrebbe diventare un problema. Complessivamente Alassio è una città sicura, ma serve massima attenzione, soprattutto nei prossimi mesi. C’è una forte collaborazione tra le categorie, i cittadini e le forze dell’ordine, in un clima di mutuo sostegno. Il problema viene affrontato con serietà e attenzione, senza essere minimizzato”.

Casella, infine, non ha risparmiato qualche parola sul suo rapporto con il sindaco Marco Melgrati, avversario di molte battaglie politiche (comprese le ultime elezioni amministrative nel 2024): “Siamo due persone agli antipodi, sia per estrazione culturale e politica, che per età e carattere. L’ho sempre contrastato con tutte le mie forze sul piano politico. Siamo avversari, ma non nemici”.

“Melgrati ha dimostrato una notevole capacità di costruirsi un grande consenso, già quando era assessore e poi nei primi mandati da sindaco, con un sistema che, a mio avviso, è un sistema di potere, di cui non ho ammirazione. Gli riconosco delle capacità positive, anche perché è preparato sul piano amministrativo. Ma è anche spregiudicato e provocatorio”, ha concluso.