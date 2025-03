Insediato il nuovo Consiglio delle autonomie locali: Pierangelo Olivieri confermato presidente

Provincia. Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona e sindaco di Calizzano, è stato confermato presidente del Consiglio delle autonomie locali della XII Legislatura; Guglielmo Caversazio, sindaco di Santa Margherita, è stato eletto vicepresidente.

La seduta di insediamento si è svolta questa mattina nella Sala del Consiglio Metropolitano, in largo Eros Lanfranco, a Genova ed è stata aperta dal presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, subito dopo si è svolta l’elezione a scrutinio segreto del presidente e del vicepresidente.

Il CAL, spesso definito il “Parlamentino dei Sindaci”, ha il compito di esprimere pareri sulle proposte normative regionali e di garantire che le esigenze delle comunità locali siano rappresentate nei processi decisionali. Con 185 comuni su 234 al di sotto dei 5.000 abitanti (pari all’86,3% del totale), il nuovo Presidente intende potenziare la funzione propositiva del CAL, facendosi promotore di iniziative legislative in favore delle piccole realtà comunali.

Duplici quindi le anime del CAL interne alla visione del suo Presidente: un’istituzione più forte e propositiva per i Comuni liguri, ed una capace di presenza, ascolto e azioni concrete. “Non dobbiamo limitarci a esprimere pareri su atti regionali già formulati, ma dobbiamo diventare un soggetto attivo e propositivo nel formulare soluzioni normative nuove, capaci di rispondere ai bisogni del territorio – prosegue Olivieri –. Il CAL può e deve essere il motore di politiche che nascono dal basso, coinvolgendo direttamente i Sindaci e gli Amministratori locali.”

Un altro punto cardine del mandato sarà il rafforzamento del legame diretto con i territori. In quest’ottica, il Presidente propone di calendarizzare visite sistematiche nei comprensori rappresentati dai membri del CAL con eventuali future sedute itineranti in diversi angoli della Liguria, portando le istituzioni più vicine ai cittadini e ai Sindaci.

“Il CAL è un’istituzione amministrativa e non politica, il suo obiettivo è garantire rappresentanza, ascolto e risposte concrete ai nostri territori – sottolinea Olivieri –. Vogliamo che ogni Comune, dal più grande al più piccolo, trovi nel CAL un alleato solido e presente, affinché nessuna Comunità resti ai margini e tutte possano contribuire attivamente al futuro della Nostra Regione.” Con questo spirito, il Presidente si prepara a guidare il CAL verso una nuova fase di crescita e incisività, con l’ambizione di rendere sempre più efficace il ruolo dell’ente nella tutela e nella valorizzazione delle Autonomie Locali Liguri.

Ha coordinato i lavori il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai.

“Il Consiglio delle Autonomie locali – dichiara il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari – opera con profitto dal 2006 e sono sicuro che nella nuova XII Legislatura, iniziata nel novembre scorso, la Regione e le Autonomie locali continueranno a migliorarne l’efficacia e la funzionalità, sia sotto il profilo consultivo sia sotto quello del confronto e della concertazione, nel rispetto delle specifiche competenze e della leale collaborazione, nell’interesse delle comunità rappresentate”.

“Un riconoscimento davvero molto importante per il nostro territorio e per la nostra Provincia, in ragione del fatto che il CAL ha tra i suoi compiti, oltre all’espressione di pareri sulle proposte normative regionali, quello di garantire che le esigenze delle comunità locali siano rappresentate nei processi decisionali. Complimenti Pierangelo. Sono convinto che continuerai a guidare con grande professionalità e concretezza il CAL nella sua funzione di collegamento e raccordo tra la Regione e le Autonomie Locali, cercando di rappresentare e far valere al meglio le necessità e le istanze del territorio”. Lo dice, in una nota, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.