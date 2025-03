Incidente in A10, coinvolti una moto e un camion: soccorsi mobilitati, code e disagi

Agg. Ore 10: Il bilancio dell’incidente è di un ferito (il conducente della moto), per fortuna non grave. Soccorso dai militi di Pietra Soccorso e dal personale del 118, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. In risoluzione anche i disagi al traffico, con la coda, generata dal sinistro, che si sta esaurendo.

Spotorno. Incidente stradale questa mattina (17 marzo), in A10. È successo in prossimità della galleria Orco. Stando a quanto riferito, a rimanere coinvolti nel sinistro, la cui dinamica è ancora da accertare, sono stati una moto e un camion.

Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente della due ruote, ma i soccorsi sono in atto e non si conoscono ancora le condizioni dei feriti. Sul posto: un’ambulanza di Pietra Soccorso, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

L’incidente, avvenuto al chilometro 52+705 in direzione Genova, ha dato vita a code e disagi: al momento, 1km di coda tra Feglino e Spotorno in estensione.

Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della polstrada per svolgere i rilievi del caso.