Incidente ad Albenga, scooter contro auto: due feriti e soccorsi mobilitati

Albenga. Incidente stradale nella serata odierna (7 marzo), ad Albenga. È successo in viale Liguria, di fronte all’istituto Domenico Trincheri, intorno alle 19,30.

A rimanere coinvolti sono stati due mezzi: uno scooter Agility 125, con a bordo due persone, ed un’auto, una Ford Fiesta, con a bordo 3 persone.

Il mezzo a due ruote procedeva da via Carloforte ma, all’incrocio con viale Liguria, non ha rispettato lo stop, centrando con violenza la macchina.

Le due persone a bordo dello scooter (due uomini di origine straniera) sono state sbalzate dal mezzo, atterrando rovinosamente sull’asfalto e riportando ferite e contusioni. Gli occupanti dell’auto (un uomo, alla guida, e due donne), invece, sono usciti illesi dall’accaduto.

Immediato l’allarme. Sul posto: la Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118. Per fortuna, nonostante l’impatto violento, i feriti non hanno riportato gravi lesioni. Entrambi sono stati trasportati, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo, anche gli agenti della Polstrada che hanno svolto i rilievi del caso.