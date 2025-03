Incidente a Celle, ciclista a terra sull’Aurelia: soccorsi mobilitati

Agg. Ore 13:50. L’intervento dei soccorritori si è concluso con il trasporto del ferito (per il quale sono state confermate le gravi condizioni), in codice rosso, in elicottero, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Proseguono le indagini per capire le cause dell’incidente e gettare luce sulla dinamica dell’accaduto.

Celle Ligure. Grave incidente per un uomo in sella alla sua bicicletta nel primo pomeriggio odierno (20 marzo). È successo pochi minuti dopo mezzogiorno, sull’Aurelia tra Varazze e Celle.

Le condizioni sarebbero gravi. Sul posto si è immediatamente precipitata un’ambulanza della Croce Rosa di Celle e l’automedica del 118. I soccorsi, coordinati dal personale sanitario del 118, stanno al momento operando.

Richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Albenga. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale. Indagini per capire la dinamica dell’accaduto. Allertata anche la Polstrada.