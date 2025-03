Savona. Poco prima della mezzanotte scorsa i vigili del fuoco del comando di Savona sono intervenuti per fronteggiare un incendio divampato presso il deposito delle autovetture situato nel porto della città.

L’allarme è stato ricevuto presso la sala operativa che ha immediatamente disposto l’invio della prima partenza di Savona con un’autopompa serbatoio e, in supporto, un’autobotte pompa. Grazie alla tempestività dell’intervento e all’utilizzo di schiuma antincendio, le squadre operative sono riuscite a contenere e domare le fiamme che avevano coinvolto un totale di 17 vetture.

L’incendio, di considerevole entità, non si è propagato ulteriormente grazie alle operazioni coordinate di messa in sicurezza e all’allontanamento tempestivo di altre autovetture vicine.

Sul posto è intervenuto anche il funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato, che hanno garantito il presidio della zona durante le fasi più critiche dell’intervento.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento e le autorità competenti proseguiranno con le verifiche necessarie per determinare l’origine dell’evento.

A ottobre 2018 un episodio simile: alcune auto aveva preso fuoco probabilmente a causa della presenza di acqua nel piazzale. Lo spazio, infatti, risultava parzialmente allagato dalle onde della forte mareggiata, che avevano fatto esplodere alcune batterie delle auto innescando l’incendio.