In arrivo forti piogge sulla Liguria e il savonese, poi un’intera settimana di maltempo

Liguria. Le belle giornate primaverili che stiamo vivendo sono agli sgoccioli: sulla Liguria è in arrivo una nuova fase di intenso maltempo che porterà piogge e temporali verso la fine del weekend e continuerà ad accompagnarci per tutta la settimana successiva, insistendo su un territorio – in particolare il settore centro-orientale della regione – che potrebbe andare ancora in sofferenza idrogeologica.

I primi effetti si sono già fatti sentire con la tempesta Jana che sta colpendo le coste del Portogallo e promette di investire buona parte della Spagna. Nei prossimi giorni toccherà anche all’Italia e la Liguria non farà eccezione. “Abbiamo una circolazione ciclonica sull’Europa occidentale – spiega Federico Buscemi, previsore meteo di Arpal -. Quest’area si sta spostando gradualmente verso est, entrando sul bacino del Mediterraneo. La situazione rimarrà bloccata per tutta la settimana prossima, che sarà abbastanza movimentata, con un susseguirsi di perturbazioni una dopo l’altra”.

A questa dinamica nella giornata del 9 marzo si aggiungerà un minimo depressionario sul Mar Ligure che favorirà la formazione delle ben note convergenze tra lo scirocco e la tramontana in discesa dalle vallate del settore centro-occidentale che comunicano col bacino padano. “Il peggioramento inizierà da ponente nel primo pomeriggio di domenica – prosegue Buscemi – poi le piogge si estenderanno a tutta la regione nel corso del pomeriggio, ma non avremo nessun temporale. La fase più critica sembra essere verso la tarda serata di domenica, quando le precipitazioni potrebbero insistere sul settore centrale e sul Levante, dove potremmo avere anche qualche temporale”.

Valutazioni più approfondite alla base di un’eventuale allerta meteo saranno possibili con l’uscita dei prossimi modelli, ma al momento l’allarme è contenuto: “Sembra una convergenza abbastanza mobile, con un’evoluzione molto rapida, quindi non dovrebbe portare verso una particolare criticità. Non ci aspettiamo una stazionarietà dei fenomeni. Sarà comunque un passaggio intenso, democratico (coinvolgerà la Liguria da ponente a levante) e rapido, perché già nella notte sembra abbandonare la regione. Nelle prime ore di lunedì la perturbazione dovrebbe essersi allontanata del tutto”.

Anche se la configurazione non è più quella invernale, le temperature saranno in generale diminuzione, più lontane dai valori tiepidi degli ultimi giorni, con una quota neve intorno ai 1.000 metri sui versanti padani del Centro-Ponente e oltre 1.800 metri sull’Appennino. Tra i fenomeni associati attenzione al vento forte da nord, soprattutto sul Centro-Ponente con rinforzi sull’Imperiese fino a 50-60 km/h, mentre a partire dal pomeriggio entrerà lo scirocco sul Levante con locali rinforzi fino a 60-70 km/h. Previsto un aumento del moto ondoso con mare molto mosso, ma non sono attese grandi mareggiate, anche per la rapidità del fronte.

E il resto della settimana? La situazione rimarrà compromessa per diversi giorni: “La tendenza vede diverse perturbazioni in sequenza – riferisce Buscemi di Arpal -. Un nuovo peggioramento è all’orizzonte nella seconda parte giornata di martedì e potrebbe colpire tra la notte e la mattina di mercoledì, anche se sembra un po’ più blando. Poi ce ne aspettiamo un’altra a metà settimana, questa volta un po’ più intensa, tra giovedì e venerdì. Ma tutto può ancora cambiare”.

Quelli che si prospettano, insomma, non sono fenomeni particolarmente violenti, ma gran parte della Liguria arriva all’appuntamento con un terreno ancora molto umido, fatta eccezione per l’entroterra savonese. E quindi non serviranno accumuli particolarmente elevati per avere criticità a livello del suolo: “Il settore che preoccupa di più – precisa il previsore di Arpal – è il Centro-Levante, che ha visto cadere più pioggia nelle ultime settimane ed è quello dove sono più probabili le convergenze e quindi le precipitazioni più intense durante la perturbazione in arrivo domenica”.