Il vipresidente Piana a Roma alla conferenza “Agricoltura E” con il commissario europeo Christophe Hansen

Roma. Il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, ha preso parte oggi, a Roma, alla conferenza “Agricoltura È”, evento di rilevanza nazionale ed europea organizzato dal MASAF, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che vede la capitale ospitare una tre giorni dedicata interamente al mondo dell’agricoltura.

L’incontro ha visto la partecipazione del Commissario Europeo all’Agricoltura e all’Alimentazione Christophe Hansen, del Ministro Francesco Lollobrigida, del coordinatore della Commissione Politiche Agricole delle Regioni e delle Province Autonome, Federico Caner, di esponenti del sistema imprenditoriale agricolo italiano e delle istituzioni nazionali.

“La Liguria porta il proprio contributo in un contesto strategico che guarda al futuro dell’agricoltura, non solo come motore economico ma anche come pilastro per la sostenibilità ambientale, la tutela del territorio e la sicurezza alimentare – ha dichiarato il vice presidente Piana – Il confronto con il Commissario Hansen e con i rappresentanti del settore è un’occasione fondamentale per ribadire l’importanza di politiche europee capaci di sostenere il reddito degli agricoltori, valorizzare le produzioni di qualità e garantire risorse adeguate al comparto. L’agricoltura ligure – prosegue Piana – è caratterizzata da produzioni d’eccellenza e da un sistema imprenditoriale che coniuga tradizione e innovazione. Occorrono quindi strumenti di sostegno mirati per le realtà agricole delle aree interne e delle zone più fragili, affinché possano continuare a essere presidi fondamentali per la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità. Solo attraverso un dialogo costruttivo e politiche mirate potremo garantire un futuro solido e sostenibile all’agricoltura, tutelando le nostre eccellenze e rafforzando la competitività del settore a livello europeo” – conclude Alessandro Piana.