Il Trofeo Città di Albenga ufficializza le date: dal 3 giugno al 5 luglio continuerà il calcio al Riva

Albenga. L’estate è alle porte e tutti pensiamo solamente alle belle giornate di sole e alle sere calde da passare in compagnia. Unica pecca? Mancherà sicuramente il calcio in una stagione dove non ci saranno nemmeno Europei o Mondiali a farci compagnia nell’attesa della nuova stagione calcistica.

Ma tutto questo non è un problema per la città di Albenga. Dopo aver ‘trovato casa’, il “Trofeo Città di Albenga” ufficializza anche le date ufficiali di inizio e fine evento. Dal 3 giugno al 5 luglio, al Riva, la città si illuminerà ancora di calcio. E anche i calciatori iniziano a scalpitare per l’inizio di questo evento, siccome sono già arrivate le prime due iscrizioni 3 mesi abbondanti prima dell’inizio dell’evento.