Il Taggia cade a Loano e Fiuzzi tira le orecchie ai suoi: “Meno battibecchi, più rabbia in campo”

Il Taggia esce sconfitto nel turno infrasettimanale sul campo della S.F. Loano. I loanesi sono andati in vantaggio con Cargiolli, i matuziani hanno pareggiato pochi minuti dopo con Pellicanò ma hanno poi subito il goal del definitivo 2 a 1 da Auteri.

La classifica resta comunque positiva per la formazione di mister Fiuzzi, tuttavia l’allenatore non ha gradito l’atteggiamento messo in campo all’Ellena. In particolare, alcuni battibecchi tra i suoi giocatori e la poca grinta messa in campo al cospetto di una S.F. Loano assetata di punti salvezza. Ampliando però lo sguardo resta la soddisfazione per essere una delle poche squadre non invischiate nei bassifondi anche contro i pronostici iniziali.

I risultati del turno infrasettimanale

Golfoparadiso 2 – Rivasamba 5, Molassana 2 – Serra Riccò 0, Pietra Ligure 1 – Celle Varazze 1, S.F. Loano 2 – Taggia 1, Voltrese 3 – Athletic Club 3, Bogliasco 7 – Campomorone 2, Arenzano 1 – Genova Calcio 0, Angelo Baiardo 2 – Praese 2.

La classifica a quattro turni dal termine

Celle Varazze 60, Rivasamba 58, Pietra Ligure 46, Bogliasco 42, Taggia 38, Voltrese 37, Campomorone 36, Arenzano 34, Golfoparadiso, S.F. Loano e Athletic 33, Angelo Baiardo 30, Molassana 28, Genova Calcio 27, Praese 22, Serra Riccò 15.