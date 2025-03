Il sindaco di Millesimo eletto presidente del Consorzio del Bacino Imbrifero montano 

Millesimo. Il sindaco di Millesimo Francesco Garofano eletto presidente del bacino imbrifero montano (BIM) Bormida-Savona, organismo del territorio che raccoglie le acque piovane che alimentano un fiume e che comprende 26 Comuni.

A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Consorzio sono stati nominati come vice presidenti Marco Perrone Sindaco di Giusvalla e Sergio Colombo Sindaco di Pallare.

Eletti invece quali revisori dei conti Mario Basso Sindaco di Bardineto, Flavio Astiggiano Sindaco di Mallare e Lorenzo Zunino, delegato del Comune di Urbe.

“Ringrazio l’Assemblea dei Sindaci per la fiducia accordata, sono soddisfatto, conosco le dinamiche interne al BIM poiché ho ricoperto la carica di Vicepresidente negli anni precedenti – commenta Garofano – Insieme con Perrone e Colombo, colleghi di esperienza, lavoreremo per garantire l’erogazione degli importanti contributi ai comuni consorziati, oltre rafforzare il ruolo del consorzio stesso all’interno di Federbim nazionale. Inoltre ci adopereremo per promuovere iniziative che possano avere un respiro ampio tra i comuni consorziati a cominciare dal progetto della sentieristica che unisce i comuni valbormidesi e quelli della Valle Erro. Un ringraziamento per il lavoro svolto in questi cinque anni al Presidente uscente Cristina Lagorio”.