Il savonese sempre più meta dei futuri sposi: assegnati i Wedding Awards 2025 alle imprese

Savona. Il savonese è sempre di più la “terra” amata dai futuri sposi, che continuano a scegliere le aziende del settore presenti sia sulla costa sia nell’entroterra. Non solo coppie liguri ma molte del nord Italia e addirittura dall’estero prediligono le location del territorio ma anche i servizi che ruotano intorno ad un evento così unico.

Grazie al portale Matrimonio.com, con oltre ottanta mila imprese specializzate e provenienti da quindici Paesi, compresa l’Italia, chi è procinto di dire il fatidico “sì” può cercare, mettere a confronto e trovare i professionisti ideali per il grande giorno.

Ma non solo. Ogni anno, dal 2014, viene assegnato il premio Wedding Awards alle imprese che hanno ottenuto il punteggio più alto e le recensioni migliori da chi si è sposato di recente, pertanto sulla base di parametri sempre aggiornati.

A distinguersi per quanto riguarda gli abiti da sposa è, ormai da numerose edizioni, l’Atelier Sartoria Dernier Cri di Carcare, un punto di riferimento per le donne vicine all’altare non solo della Liguria ma anche delle regioni confinanti. Miranda ha dato vita al suo laboratorio ben 39 anni fa ed è poi stata affiancata dalle figlie Alessandra e Floriana che con impegno e talento concretizzano il sogno di tante spose. Un percorso sempre in ascesa, il loro, e l’alto gradimento delle clienti che si rinnova di anno in anno ne è la testimonianza.

Per quanto riguarda il banchetto, grande la soddisfazione per il Ristorante A Spurcacciuna – Mare Hotel di Savona, come spiega Anna Garzoglio: “Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto per il terzo anno di fila questo premio importante per il nostro settore. Un particolare ringraziamento lo vorrei rivolgere a tutti i colleghi che partecipano alla realizzazione dei nostri eventi . E un grazie anche ai nostri sposi con cui ho personalmente condiviso idee e progetti e che ho affiancato da subito in questo magico percorso, vivendo insieme il loro giorno più bello. Tra le caratteristiche più gradite, quella della disponibilità di numerose camere e suites, tutte arredate in stile fine e moderno e dotate dei migliori comfort, dove possono alloggiare gli invitati o gli sposi per dedicarsi una prima notte di nozze unica”.

Già il secondo riconoscimento anche per il SoleLuna Village di Albissola Marina, che quest’anno festeggia il venticinquesimo di attività. “Abbiamo intrapreso un percorso, legato ai matrimoni, che sta dando grandi soddisfazioni – commenta il titolare Alessandro Minetti – La location sulla spiaggia, in uno scenario che ricorda i tropici, continua ad ottenere altissimi consensi e oltre a numerose coppie piemontesi, lombarde, oltre che liguri, siamo stati la scelta di sposi provenienti dalla Germania, dalla Svizzera e dall’Inghilterra. Una bella conquista, per noi sicuramente un segnale che ci porta a proseguire con entusiasmo su questa linea”.

Entrambe le imprese premiate sono diventate “case comunali“, ossia sono sede anche della celebrazione stessa dei matrimoni. In molti, pertanto, sono affascinati dalla possibilità di pronunciare il “sì” direttamente sulla spiaggia, con il romantico e naturale sottofondo delle onde marine.

Ecco tutti vincitori dell’edizione 2025. Per il settore “banchetto” sono cinque le eccellenze savonesi (A Spurcacciuna Ristorante Mare Hotel di Savona, SoleLuna Village e Villa Faraggiana di Albissola Marina, Villa Lagorio di Celle Ligure, La Tana degli Orsi di Varazze; per il “catering” Borghi Ricevimenti di Savona; fotografia: Bulk Media di Loano, Daniele Faverzani di Savona, Foto Illa di Quiliano e SabrinaFoto di Millesimo; video, VG Production di Savona; musica, Roberto Dj di Savona; partecipazioni, Tepapièr di Savona; fiori, Ambrosia Eventi e Confetti di Savona e Prima o poi… di Albissola Marina; abiti sposa Atelier Sartoria Dernier Cri di Carcare e Ego Store di Vado Ligure; bellezza e benessere Anna Nalbone Make-up Artist e Michela Minetti di Savona e Colavolpe Mua di Calice Ligure.