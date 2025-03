Il presidente Bucci incontra il Savona Calcio allo stadio Bacigalupo

Savona. Il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, incontrerà il presidente del Savona Calcio.

L’incontro si terrà mercoledì pomeriggio alle 14.30 allo stadio Bacigalupo, sede della società.

La richiesta di confronto è stata avanzata allo staff del governatore ligure nei giorni scorsi dalla società biancoblu.

Al centro del confronto anche le condizioni dell’impianto sportivo: poco meno di un mese fa è stato vietato l’accesso al pubblico perchè “la perizia di rinnovo della certificazione statica – aveva spiegato l’assessore Francesco Rossello – ha messo in luce un avanzato stato di degrado e di ammaloramento delle gradinate sia dal lato di via Chiabrera che da quello di via Cadorna”.