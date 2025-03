Il pareggio tra Celle Varazze e Pietra Ligure passa dai piedi di Righetti: “L’obiettivo è uno solo, provare a vincere”

Pietra Ligure. Termina in pareggio il big match di questo turno infrasettimanale tra Pietra Ligure e Celle Varazze. Un punto che dimezza il gap in classifica con il Rivasamba, che accorcia a 58 punti in seconda posizione con la squadra di Pisano sempre in vetta a 60. Un ritorno in un campo che gli ha regalato diverse gioie all’attuale allenatore delle civette, sette anni conditi da tre trofei ed un ringraziamento speciale dal suo ex club per le stagioni passate assieme (qui il video).

Un Celle Varazze come sempre roboante, soprattutto nella prima frazione, dove il meraviglioso assist di Silvestri viene trasformato in gol da Righetti proprio nei primi 15 minuti del match. Tante occasioni sfumate, a cui segue il gol del pareggio di Rovere che pareggia una sfida mai scontata fino al triplice fischio.

“Potevamo sicuramente fare un gol in più, ci avrebbe consentito di amministrare meglio la partita”, spiega Righetti nel post partita: “Nel secondo tempo loro hanno avuto molte più occasioni e hanno trovato alla fine solo un gol. Se guardi l’interezza della partita il risultato è giusto. Abbiamo un po’ di rammarico, ma anche loro perchè hanno giocato molto bene nella seconda frazione”.

“Dal punto di vista mentale siamo sempre stati perfetti – continua il giocatore -. Oggi sono stati bravi gli avversari a crescere, siamo andati un po’ in difficoltà, però siamo in casa di una squadra forte e ci può stare. Non è la prima volta che soffriamo, però potevamo essere più attenti in alcuni episodi, alla fine siamo stati bravi a non cadere contro un avversario forte, non è facile giocare qua“.

Pisano come Nostradamus? Il marcatore era stato predetto prima che il pallone entrasse in porta: “Me lo aveva detto. Sono contento, ma fino a un certo punto, mi interessa più vincere le partite. La soddisfazione personale è sempre bella, però adesso l’obiettivo è uno solo, provare a vincere. Penso che ci sia poco spazio per le gioie del singolo“.