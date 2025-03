Il pareggio della Baia Alassio contro l’Ospedaletti passa da Barison: “Con una vittoria più tranquilli, meritavamo di più”

Alassio. Partita di sostanza di Stefano Barison contro l’Ospedaletti. Impiegato dal primo minuto da Sardo contro la terza in classifica, recupera il match con un gol da rapace d’area, andando a cercare il pallone e spingendo il rete una palla che sembrava non entrare mai nella seconda frazione di gioco. Poi succede l’impensabile perchè, dalla sua testa e dai suoi piedi, nel giro di tre minuti poteva addirittura arrivare la tripletta che avrebbe portare probabilmente i tre punti. Ci pensa però un tocco di braccio sull’eventuale doppietta e il salvataggio sulla linea nell’ultima palla per spezzare i sogni di Barison e di una squadra che, nel secondo tempo, ha amministrato alla perfezione la partita.

Il suo gol porta comunque un punto fondamentale alle vespe, che si mantengono in vetta a 56 punti e distanti tre distanze dal Camporosso, ieri a riposo. Si avvicina però l’Ospedaletti, che recupera la squadra rossoblù a 53 punti, regalando al campionato una possibile lotta a 3, mai scontata, fino alla fine delle giornate (attenzione alla Golfo Dianese poco dietro a 51).

“Emozioni molto forti, mi dispiace non aver chiuso prima la partita”, è felicissimo Barison al termine dei 90 minuti, una rete che porta più di un punto: “Mi spiace per la squadra perché abbiamo lottato fino alla fine, meritavamo di più. Siamo un gruppo forte, chi entra fa il suo. È bellissimo stare qua, nello spogliatoio, in società. Sono veramente contento, peccato solo per la mancata vittoria, potevamo essere più tranquilli“.

Un Ferrando così pieno non si vedeva da tempo: “Oggi l’atmosfera era incredibile, sono partite belle da giocare per i giocatori, per gli allenatori. Vedremo come andrà fino alla fine del campionato, peccato solo che riposeremo all’ultima di campionato, ma va bene così”.