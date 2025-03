Il New Bragno vince a Finale, Ferraro contiene l’entusiasmo: “Vinto due partite di fila ma non dimentico le quattro sconfitte consecutive”

Finale Ligure. “Abbiamo vinto due partite di fila ma non mi dimentico le quattro sconfitte consecutive”. Insomma, entusiasmo sì, ma non troppo, secondo Flavio Ferraro. Il tecnico del New Bragno apre così la sua intervista dopo la vittoria 0-3 contro il Finale, decisa dalla rete di Morielli e dalla doppietta di Di Martino. Tre punti che portano i valbormidesi a quota 27, con un vantaggio di tre lunghezze sulla zona playout.

“Sono contento per i ragazzi – continua Ferraro -, questo è un risultato importantissimo, ma non sono ancora soddisfatto. Se mi guardo indietro potevamo già essere tranquillamente salvi. Purtroppo abbiamo commesso degli errori e ci siamo complicati la vita, ma aver vinto oggi è importantissimo. Abbiamo affrontato una squadra che ha riconquistato morale e lo 0-3 ci dà fiducia, ma dobbiamo tenere i piedi ancorati a terra. Domenica ci aspetta un’altra finalissima domenica a Ventimiglia: sarà una partita calda da affrontare con concentrazione e carattere”.

Tornando alla gara odierna, invece, il mister sottolinea come ci sia stato un cambio di marcia tra primo e secondo tempo. “Nei primi 45 minuti non siamo stati incisivi, non abbiamo creato nulla. Nell’intervallo ho chiesto di accelerare, di avere più convinzione e di arrivare prima sulle seconde palle dove il Finale era stato bravissimo nel primo tempo. Nella ripresa invece abbiamo giocato in maniera diversa ed è andata meglio.