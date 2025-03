Il Millesimo tiene tutti col fiato sospeso ma Villar di tacco piega il Cella: giallorossi sempre primi

Il K.O. per 3 a 0 al Riva è stato la classica sconfitta che fa bene per il Millesimo. Da allora la squadra di mister Fabio Macchia ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi che può raggiungere il girone intero se domenica prossima al Comunale riuscirà a far punti contro il Pontelungo.

Ma i giallorossi giocano per qualcosa di ben più importante della statistica. L’obiettivo è chiaro: dopo la vittoria della Prima Categoria ora puntano a quella della Promozione. Solo un punto però li separa dai vicini di casa della Carcarese. Oggi è arrivata una vittoria di misura al Morgavi di Sampierdarena contro il Cella.

Un risultato maturato in ritardo visto che la partita è durata 25 minuti in più a causa di un colpo allo zigomo subito da un avversario che ha implicato l’arrivo dei soccorsi. Nel cuore del maxi extra time e a dieci dal termine ci ha pensato Villar a siglare il goal che conferma il club del presidente Levratto in testa alla classifica. L’argentino allarga per Sata che mette al centro rasoterra. Dopo il goal da centrocampo contro il Bragno, il dribbling al portiere contro il Ventimiglia, oggi dal cilindro un colpo di tacco rasoterra ad aggiornare l’infinito repertorio del talento giallorosso. 1 a 0 ed ancora una volta tre punti.

Il Millesimo è sceso in campo con Conde, Pregliasco, Guarco, Di Mattia, Facello, Stafa, Gadau, Piana, Gomes, Villar, Quinonez. A disposizione: Castiglia, Vittori, Brignone, Bove, La Rosa, Sata, Cigliutti, Benzo. Allenatore: Macchia. Il Cella ha schierato Papini, Pizzorno, Rogai, Sannino, Antonini, Grassi, Lerza, Muscolo, Velastegui, Cappato, Casanova. A disposizione: Parise, Travaglini, Panarello, Spadaro, Cosmi, Raso, Becciu., Celano, Caruso. Allenatore: Pagano.