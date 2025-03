Il Millesimo ne fa 6 ma la Carcarese resta in scia, Macchia: “Temo loro entusiasmo? Noi ne abbiamo di più”

Prova di forza del Millesimo. I giallorossi battono 6 a 1 il Little Club James al termine di una gara messa subito in discesa con tre goal nella prima mezzora. I giallorossi rimangono così con tre punti di vantaggio sulla Carcarese a tre giornate dal termine. Sabato in anticipo lo scontro diretto in casa proprio contro la seconda in classifica.

Mister Fabio Macchia elogia l’approccio della squadra ma invita i suoi a non abbassare mai la guardia. Non ha infatti gradito qualche calo di tensione di troppo sul 3 a 0 con il Little Club che, oltre al goal, è riuscito a seminare un paio di volte il panico in area giallorossa. Il portiere Conde si è infatti reso protagonista di due interventi importanti per evitare che la partita si riaprisse.

Una gara in cui si sono messi in mostra diversi giovani, ormai colonne di una rosa ampia e di qualità. Il terzino Cigliutti, gli esterni Bogarin e Sata (entrambi in goal) e il centrocampista centrale Stafa. “Forse anche voi giornalisti ve ne siete accorti tardi che siamo anche tra le prime squadre per la valorizzazione dei giovani. Sono orgoglioso della loro crescita e giocano perché meritano”.

Fino a quasi la fine della gara, il Millesimo si trovava a +5 sulla Carcarese. Poi, il goal biancorosso contro la Sestrese ha riportato la formazione di Battistel a -3. In vista dello scontro diretto, il boost di entusiasmo derivante da una vittoria pesantissima allo scadere può preoccupare ulteriormente la capolista? “Cambia poco +3 o +5. Solo sul +6 avremmo potuto magari giocare per il pareggio. Il loro entusiasmo? Noi ne abbiamo di più vista la nostra serie di risultati utili consecutivi”.

Infine, Macchia si è arrabbiato con Villar. Incredibile ma vero. Non per una giocata del numero dieci, superlativo anche ieri, ma perché non ha battuto una punizione lasciandola un compagno. Lo terrà in panchina nel big match per questo? A domanda ironica, il mister risponde con il sorriso: “Glielo perdono, ma sono dettagli comunque importanti anche come messaggio alla squadra. Ma lui è un giocatore che si rende conto di quando una partita ha preso una certa piega. Avrei potuto fare come il mister dell’Udinese con Lucca, o toglierli entrambi, ma Villar è più importante per noi di quando lo è Lucca per i bianconeri“.