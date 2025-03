Il Millesimo di Fabio Macchia: “Coraggioso, combattente e qualitativo. Per vincere la Promozione serve continuare ad essere noi stessi”

Millesimo. La vittoria contro il Ceriale vale il tredicesimo risultato utile consecutivo per i giallorossi. Da dicembre, dodici vittorie (quella di domenica è la settima consecutiva) e un pareggio: una striscia importantissima che ha portato il Millesimo al primo posto, a +1 dalla Carcarese e a +5 dal Pontelungo. Un momento di grande euforia in casa valbormidese che va vissuto con entusiasmo, ma anche con attenzione e costanza per tenere gestire al meglio il rush finale.

“Coraggioso, combattente e qualitativo“, sono gli aggettivi di mister Fabio Macchia per il suo “Mresciu“. E per arrivare in testa fino alla fine ci sono dei fattori fondamentali da incastrare: “Serve stare bene e avere la sosta tra tre domeniche non è male, anche se noi non vediamo l’ora di giocare per come stiamo facendo bene. Ci aspettano partite difficili, in casa e fuori. Dobbiamo continuare ad essere noi stessi, giocare come sappiamo e sperare in un po’ di buona sorte che per vincere ci vuole anche quella. L’obiettivo è relativamente vicino ma la Carcarese non molla niente e il Pontelungo è ancora in corsa“.

Sulla partita: “Visti gli ultimi risultati si potrebbe pensare ad un Ceriale calante, però non mi sembra proprio. È una squadra viva che gioca e lotta, impegnata su due fronti avendo in settimana la coppa, con delle caratteristiche che possono mettere in difficoltà tutti. Noi abbiamo gestito la partita relativamente bene, facendo un primo tempo su buoni livelli. Ovviamente la partita è cambiata per forza dopo essere rimasti in dieci nel secondo tempo, però non abbiamo fatto particolare fatica. Ci siamo difesi con ordine rischiando poco o niente, credo che il risultato sia stato legittimo. All’andata siamo stati noi a giocare con l’uomo in più e abbiamo perso, a questo giro abbiamo vinto noi con l’uomo in meno”.