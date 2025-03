Il Millesimo allunga in vetta sulla Carcarese, Macchia: “Stiamo regalando un piccolo sogno alla nostra gente. Tutti insieme verso il traguardo”

Millesimo. È festa grande al Piccardo al termine dei 90 minuti del match Millesimo vs Pontelungo. Un netto 2-0 che proietta i valbormidesi a +3 sulla Carcarese (che ha pareggiato contro il Little Club James) e solidifica un primo posto sempre ballerino da diverse giornate. Sempre più appassionati sulle tribune, sempre più entusiasmo al termine delle partite, ad incoronare un finale di stagione che potrebbe regalare l’Eccellenza alla squadra di Macchia per la prima volta nella storia del club giallorosso.

Villar è ingiocabile. Ancora una volta è lui a mettere le zampino nel risultato e trascina la squadra ad una vittoria difficile contro la terza in classifica. Nonostante i granata abbiano una situazione difficile sotto il punto di vista degli infortunati, la formazione messa in campo da Zanardini ha dato filo da torcere ai padroni di casa. In più di un’occasione hanno avuto la possibilità di gonfiare la rete, ma Conde in più di un’occasione si è reso decisivo neutralizzando anche un rigore.

“È una vittoria importante”, arrivano con soddisfazione le parole di Macchia la termine dei novanta minuti: “Sono tre punti importantissimi, contro una squadra forte seppur rimaneggiata. Dopo il nostro gol non sono rimasto contento della nostra prova, abbiamo perso troppi palloni e abbiamo forzato troppo le giocate. Poi il rigore concesso è stato sciocco, abbiamo rischiato di riaprire la partita quando era virtualmente chiusa. Nonostante ciò abbiamo meritato i tre punti, anche quando non è la tua giornata è importante non prendere gol. Stiamo continuando la nostra lunga striscia di risultati utili, per la strada è ancora lunga“.

Dopo un inizio di campionato non convincente, arriva una ripresa sensazionale: “Siamo cambiati totalmente. La sconfitta ci è servita per guardarci negli occhi e per capire un cosa stavamo facendo di sbagliato. Abbiamo cambiato marcia e abbiamo iniziato a inanellare risultati. Adesso abbiamo colmato quel gap di punti, 43 punti su 45 disponibili è un qualcosa di incredibile. Sata? È un ragazzo che merita. Ogni tanto ha alti e bassi, ma è normale quando si è così giovani, ma ha qualità e quando vogliamo giocare la partita in certi modi come oggi, è un’arma in più”.

Da diverse partite, la domenica al Viglino è gremita sempre più da tifosi: “Bisognerà alimentare questo entusiasmo. Noi possiamo solo continuare questa scia di risultati, di più non possiamo fare. L’anno scorso disputando un campionato incredibile non abbiamo avuto un seguito esagerato, come anche quest’anno nella prima parte di campionato. In queste ultime partite invece la gente ha risposto, oggi ne è stata la dimostrazione, da diverse partite ci aiutano molto. Serve il loro entusiasmo e la loro determinazione per aiutarci, noi dobbiamo continuare così. Gli stiamo facendo vivere un sogno”.

“Abbiamo investito tanto e non ci siamo mai nascosti, non siamo una neopromossa normale – termina Macchia -. Siamo una grande squadra e abbiamo un’occasione importante, vogliamo sfruttarla. Rimane comunque un campionato difficilissimo, di alto livello e con squadre forti, non è mai scontato andare a vincere, questo da ancora più valore alla nostra striscia. Dobbiamo semplicemente continuare, dobbiamo prenderci il traguardo”.