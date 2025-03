Il Lions Club “Vada Sabatia” dona oltre 200 paia di occhiali usati per i più bisognosi

Vado Ligure. Andrea Nari, presidente del Lions Club di Vado Ligure-Quiliano “Vada Sabatia”, ha consegnato a Umberto Arrisio, presidente del Lions Club Satellite Lerc (Lions Eyerglasses Recycling Center Italy), più di duecento paia di occhiali usati, provenienti dai vari punti di raccolta di Vado Ligure, Valleggia e Savona che diventano più di quattrocento, considerando quelli già consegnati a dicembre.

Gli occhiali raccolti grazie alla generosità di chi, anziché buttarli via, li deposita nei contenitori predisposti, vengono ripuliti e risistemati da un gruppo di volontari esperti nel Centro di Chivasso (TO): dal 2003 ad oggi, da quando, cioè, è nato questo service, sono stati distribuiti milioni di paia di occhiali a tutti coloro che non hanno i mezzi economici per acquistarli, pur avendone bisogno.

Oggi è a disposizione di ogni Lions Club il Service “Progetto Italia”, nato per fornire occhiali gratuitamente, e nelle tipologie richieste, ad istituzioni, enti, strutture, associazioni, nonché a famiglie bisognose che i Club individuano sul loro territorio, anche grazie ai servizi sociali, e a tutti coloro che ne fanno richiesta e si trovano in una situazione di disagio economico.

Attualmente oltre il 41 % della popolazione (pari a 24.500.000 persone) fa uso di lenti, di cui il 7,5% vive in assoluta povertà (dati ISTAT): il service va proprio incontro a tutte queste persone in difficoltà, cercando di migliorare la qualità della loro vita.

I punti di raccolta:

– Centro Fisios: via Sabazia 30, Vado Ligure (SV);

– Dottor Oscar Montani: via dei Martinengo 2, Savona;

– Dott.ssa Sabrina Cassaglia: via Paleocapa 22/6, Savona;

– Parrocchia del Santissimo Salvatore, p.zza della Chiesa 2, Valleggia, Savona;

– Dottor Vittorio Ciciliot e dott.ssa Tiziana Ciciliot: via Don Bosco 1, Savona;

– Panetteria Pescetto, via Montenotte 106 r, Savona;

– Codacons: via Tasso 15 r, Savona.