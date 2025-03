Il Lions Club Savona Torretta celebra la Charter Night con Gian Luigi Sarzano: una serata dedicata alla comunicazione

Savona. Una serata all’insegna della cultura, della condivisione e dell’importanza della comunicazione si è svolta ieri presso il Ristorante Conca Verde di Savona, dove il Lions Club Savona Torretta ha celebrato la Charter Night, il compleanno del club, con un evento speciale.

Ospite d’onore della serata è stato Gian Luigi Sarzano, coach, imprenditore e autore, che ha presentato il suo libro “Comunica, è gratis”, edito Mondadori. L’incontro, moderato da Tino Nacinovich, ha offerto spunti di riflessione profondi su come la comunicazione sia un elemento chiave nelle relazioni personali e professionali.

L’evento ha visto una partecipazione numerosa, con la presenza di soci Lions, ospiti e rappresentanti istituzionali, tra cui il Primo Vice Governatore del Distretto Lions 108 Ia3 Mauro Imbrenda e la presidente del Comitato Unico di Garanzia della Regione Liguria Irene Mercuri, testimoniando il grande interesse per il tema trattato.

Durante la serata, Sarzano ha risposto a numerose domande del pubblico, affrontando temi cruciali come l’autenticità nella comunicazione, il ruolo dei social media, la comunicazione interna con sé stessi e il valore etico della comunicazione. Un concetto centrale del libro, come sottolineato dall’autore, è che l’efficacia della comunicazione si misura con i risultati e non con le intenzioni, spingendo i presenti a una riflessione sul potere trasformativo di un dialogo chiaro e consapevole.

“Abbiamo voluto dedicare questa serata alla comunicazione perché è il filo conduttore del nostro operato: comunicare significa creare connessioni, condividere valori e costruire insieme il futuro. Il Lions Club Savona Torretta ha sempre creduto nel potere della parola e dell’ascolto, e la presenza di Gian Luigi Sarzano ci ha offerto una preziosa occasione di crescita e confronto”, ha dichiarato la Presidente Rosella Scalone.

L’evento si è concluso con un sentito ringraziamento ai soci, agli ospiti e a tutti coloro che hanno contribuito al successo della serata, ribadendo l’importanza di creare occasioni di incontro e confronto su temi di grande rilevanza sociale.