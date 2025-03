Il gruppo di minoranza “Altare con noi” prosegue la battaglia contro il progetto eolico

Altare. Progetto eolico di “Bric Surite”, il gruppo di minoranza “Altare con noi” contrario, così come ad altri impianti che potrebbero interessare il Comune. “Il Proponente ha dichiarato che in data 05/12/2023 ha depositato, presso la Provincia di Savona, la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica dall’ azienda DA1 S.r.l. Considerata la notorietà della questione sin dallo scorso luglio 2024, e chiunque avesse avuto interesse poteva presentare le proprie osservazioni entro il 14 settembre 2024, e poichè in data 28 febbraio 2025 si è costituito il comitato Bric Surite che ha espresso forte contrarietà all’installazione indiscriminata di impianti eolici sul nostro territorio, avviando una raccolta firme che in pochi giorni ha superato le 1300 adesioni, coinvolgendo cittadini di Altare e non solo, questo dato dimostra una chiara e diffusa sensibilità nei confronti di un problema che potrebbe avere un impatto sull’ambiente circostante e sul paesaggio locale”, scrive il capogruppo Giuseppe Grisolia.

“Interroghiamo il sindaco e la giunta per ricevere i riferimenti delle eventuali risposte alle richieste ricevute tramite protocollo dal Comune di Altare. Di fatto tutti i passaggi di corrispondenza in ingresso ed in uscita, chiarendo in che data il Sindaco, La Giunta e l’ufficio tecnico abbiano ricevuto il Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto Bric Surite”, prosegue.

“Inoltre vorremmo avere copia degli eventuali atti di indirizzo della Giunta Comunale e del Sindaco verso gli Uffici Comunali, in relazione alle eventuali osservazioni da produrre entro i termini di legge, alle richieste ricevute da Aziende Private interessate alle installazioni di parchi eolici sul territorio comunale, copia di eventuali osservazioni prodotte da questo Ente Locale e conoscere il motivo per il quale non sono eventualmente state formulate osservazioni da questo Ente Locale”, conclude il gruppo di opposizione.